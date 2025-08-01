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Общество 1 августа 2025 10:22

Новый детский сад с яслями откроется в Альметьевске в этом году

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Новый детский сад с яслями откроется в Альметьевске в этом году

До конца 2025 года в Альметьевске откроется новый детский сад с ясельными группами. Учреждение будет рассчитано на 164 ребенка, а его общая площадь составит более 4 тыс. квадратных метров.

Здание проектируется с учетом современных требований к дошкольному образованию. Всего будет организовано восемь общеразвивающих групп полного дня, включая группы для самых маленьких — ясельные. В каждой предусмотрены игровые комнаты, спальни, буфетные и санитарные помещения. Также в детском саду появятся отдельный зал для физкультуры и актовый зал для мероприятий.

Строительство объекта находится на контроле у руководителя исполнительного комитета Альметьевского района Гюзель Хабутдиновой. Она посетила объект, чтобы оценить текущие этапы реализации проекта. По данным пресс-службы района, сейчас ведутся внутренние отделочные работы, в ближайшие недели строители перейдут к благоустройству территории и установке детских игровых площадок.

«Детский сад — это важный социальный объект, создающий комфортные условия в развивающемся микрорайоне», — подчеркнула Хабутдинова.

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

#Детский сад
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