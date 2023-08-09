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Новый детсад по улице Адоратского завершен на 78%
По улице Адоратского в Казани завершается строительство нового детского сада. К настоящему моменту объект готов на 78%, рассказала в телеграм-канале Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города.
Дошкольное учреждение на 220 мест строится по национальному проекту «Демография». Здесь будет открыто 12 групп, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Для ребят с ОВЗ оборудуют удобные входные группы, пандусы и лифты. Во дворе установят веранды с теневыми навесами и игровыми зонами для каждой группы, обустроят общую физкультурную площадку.
Акцент будет сделан на работу с семьями, добавили в администрации. Для этого в детском саду заработают большой коворкинг-центр, уголок буккроссинга и откроется психологическая служба по сопровождению детей.
Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.
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