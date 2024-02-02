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Экономика 2 февраля 2024 06:00

Новый детсад на 80 мест появится в Апастово

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Новый детсад на 80 мест появится в Апастово
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Апастово планируют построить новый детский сад. Строительные работы обойдутся в 102,9 млн рублей, следует из информации на сайте госзакупок.

Дошкольная образовательная организация будет двухэтажной с техническим этажом и рассчитана на 80 детей. Земельный участок, отведенный под ее строительство, находится на улице Молодежной. Помимо здания детсада, на нем запроектированы детские игровые площадки, теневые навесы, навесы для хранения санок и колясок, блочно-модульная котельная, площадка ТБО.

Сдать новое здание планируют до 1 декабря 2024 года. Заказчиком работ выступает ГИСУ Татарстана.

#Детский сад #Строительство
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