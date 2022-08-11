Новый цифровой маммограф для выявления рака груди начал работать в поликлинике Актаныша

Врачи поликлиники Актанышской центральной районной больницы начали проводить обследование женщин на новом рентгеновском маммографическом аппарате. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РТ.

Оборудование закупили по программе модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение».

Фото: пресс-служба Минздрава РТ.

Цифровой маммограф приобрели взамен устаревшего пленочного. Высококачественное изображение молочной железы помогает точно диагностировать ранние стадии рака. У аппарата высокая производительность: в день обследование проходят 20–25 женщин, за неделю – по 100–125 пациенток.

«Аппарат имеет высокую производительность, что положительно отразиться на скорости проведения скрининговых исследований при большом потоке пациентов», – подчеркнул заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения больницы Рустем Мугтазиров.

Национальные проекты реализуются в РФ с 2019 года на основании «майских указов» Президента Владимира Путина.