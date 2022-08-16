Новый ЦПТ KazanExpress сможет обрабатывать до 100 тыс. товаров в сутки

Маркетплейс KazanEхpress запустил новый автоматизированный центр подготовки товаров. Его площадь — около 2 тысяч квадратных метров, это в 4 раза больше помещения, которое центр занимал ранее. С 15 августа новый ЦПТ доступен для продавцов, он находится на территории индустриального парка М-7.

На 8 линиях подготовки товаров трудятся посменно 140 человек, работа идет круглосуточно. На трех линиях установлены автоматические упаковочные машины: они оборачивают товары в стретч-пленку и, по подсчетам, втрое ускоряют процесс обработки. Все линии распределены по габаритам товаров, чтобы реже останавливать и настраивать станки-упаковщики.



Новый центр подготовки товаров сможет обрабатывать до 100 тысяч товаров в сутки — в полтора раза больше, чем раньше.

Расширился и функционал подразделения: теперь в центре делают пересчет с размещением товаров, что позволяет им быстрее появиться в продаже. По-прежнему селлеры могут заказать упаковку в любой материал, формирование и сортировку товаров, штрихкодирование, нанесение фирменных наклеек и другие услуги.

Параллельно KazanExpress строит новый логистический комплекс: первая очередь готова на 90%, идет монтаж мезонинов. Здесь будет работать около 5 тысяч человек, они смогут собирать до 350 тысяч заказов в сутки.