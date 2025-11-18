Новый центр амбулаторного гемодиализа открылся в Казани

В Казани начал работу новый центр амбулаторного гемодиализа, созданный в формате государственно-частного партнерства. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Татарстан.

Гемодиализ применяется для очищения крови у пациентов с терминальной стадией хронической болезни почек и является жизненно необходимой процедурой. Новый городской центр позволит разгрузить действующие диализные учреждения и обеспечить лечение до 200 человек.

В церемонии открытия приняли участие заместитель руководителя Управления здравоохранения города Казани Гульнара Гайфуллина, и.о. заместителя главы Администрации Советского района Казани по социальным вопросам Маргарита Ляпахина, руководитель диализных центров «ФармГрупп» Фанис Гилязетдинов, главный внештатный специалист по внепочечным методам очищения крови и нефрологии МЗ РТ, главный врач «ФармГрупп» Наиль Гатиятуллин и сотрудники нового диализного центра.

В учреждении установлено современное оборудование для водоочистки и аппараты «искусственная почка», используются расходные материалы мировых производителей. Центр рассчитан на 15 диализных мест в смену и работает в две смены, при необходимости возможно расширение до трех.

Первые пациенты уже проходят лечение. Процедуры амбулаторного гемодиализа проводятся бесплатно в рамках системы обязательного медицинского страхования.