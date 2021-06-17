Новый чемпионат России по волейболу стартует 2 октября

Сегодня по видеосвязи прошло заседание президиума Всероссийской федерации волейбола. На нем была утверждена система проведения соревнований в сезоне-2021/2022.

Предварительный этап нового чемпионата России по волейболу среди мужских команд стартует 2 октября 2021 года и завершится 16 апреля 2022 года. Первые две команды напрямую выходят в «Финал шести», который пройдет 4-8 мая 2022 года на «ВТБ-Арена» в Москве. Остальные четыре клуба для участия в «Финале шести» определятся в ходе квалификационного этапа (матчи до 2-х побед пройдут 20, 24 и, если понадобится, 27 апреля). Матч за Суперкубок пройдет 9 октября 2021 года в Москве.

Чемпионат женской Суперлиги (предварительный этап) начнется 3 октября 2021 года и завершится 9 апреля 2022 года. Матчи плей-офф стартует 14 апреля и будут играться до двух побед. Финальная серия начнется 3 мая и будет длиться максимум 5 матчей (до трех побед). Матч за Суперкубок будет сыгран 10 октября 2021 года в Калининграде.



«Финал четырех» Кубка России среди мужских команд памяти Константина Ревы пройдет 25-26 декабря 2021 года. «Финал четырех» Кубка России среди женских команд памяти Гиви Ахвледиани состоится 26-27 декабря этого года.