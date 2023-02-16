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В Бугульме появятся новый батутный центр и детская школа искусств
В Бугульме в этом году планируют построить новый батутный центр и детскую школу искусств. Об этом на заседании Совета Бугульминского района сообщил его глава Линар Закиров.
«В текущем году в Бугульминском районе запланировано строительство батутного центра и детской школы искусств на 300 обучающихся, которая будет располагаться на улице Шашина», – пояснил он.
В прошедшем году в центре Бугульмы завершили создание пешеходного маршрута, который уже сегодня объединяет набережную водоема, центральные пешеходные улицы, главную площадь, природную зону на Сокольской горе и городской лес, добавил Закиров.
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