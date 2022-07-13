Новый бассейн в зеленодольском поселке Васильево откроется в этом году

В поселке Васильево в Зеленодолськом районе Татарстана ведется работа по строительству бассейна. Сдача объекта запланирована на этот год.

«Площадь стройки составляет 0,5 га. Сегодня вся территория будущего бассейна огорожена, ведутся активные работы. Возведены стены под подвальные помещения, залит фундамент под чаши бассейна. Их в комплексе будет два: 25-метровый для взрослых и бассейн в 12,5 метра для малышей», — поделилась с «Татар-информом» начальник пресс-службы Зеленодольского района Регина Чибрикова.

По словам собеседницы агентства, бассейный комплекс будет обслуживать население поселка. Также для комфорта жителей будет обустроена прилегающая территория: подъездные пути и парковка.

«Задача — выполнить все работы качественно и в срок. Это касается и прилегающей территории, — поручил глава района Михаил Афанасьев во время рабочей поездки в самый крупный поселок Татарстана. — В Васильево много талантливой спортивной молодежи, людей с активным образом жизни. Бассейн просился давно, и теперь важно реализовать поставленные цели на самом высоком уровне».