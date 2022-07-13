news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Строительство
13 июля 2022  02:01
Эльза Кузнецова

Новый бассейн в зеленодольском поселке Васильево откроется в этом году

news_top_970_100
Новый бассейн в зеленодольском поселке Васильево откроется в этом году

В поселке Васильево в Зеленодолськом районе Татарстана ведется работа по строительству бассейна. Сдача объекта запланирована на этот год.

«Площадь стройки составляет 0,5 га. Сегодня вся территория будущего бассейна огорожена, ведутся активные работы. Возведены стены под подвальные помещения, залит фундамент под чаши бассейна. Их в комплексе будет два: 25-метровый для взрослых и бассейн в 12,5 метра для малышей», — поделилась с «Татар-информом» начальник пресс-службы Зеленодольского района Регина Чибрикова.

По словам собеседницы агентства, бассейный комплекс будет обслуживать население поселка. Также для комфорта жителей будет обустроена прилегающая территория: подъездные пути и парковка.

«Задача — выполнить все работы качественно и в срок. Это касается и прилегающей территории, — поручил глава района Михаил Афанасьев во время рабочей поездки в самый крупный поселок Татарстана. — В Васильево много талантливой спортивной молодежи, людей с активным образом жизни. Бассейн просился давно, и теперь важно реализовать поставленные цели на самом высоком уровне». 

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.

#зеленодольский муниципальный район
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100