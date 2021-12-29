Новый авиарейс Казань — Оренбург откроется 2 января

В Татарстане со второго января начнут выполнять полеты по новому маршруту Казань — Оренбург. Прямые рейсы в Оренбургскую область запланированы три раза в неделю, сообщает пресс-служба авиакомпании «ЮВТ АЭРО».

Самолеты будут летать по вторникам, четвергам и воскресеньям. Так, по вторникам вылет из Казани планируется в 18.25, прилет в Оренбург – в 21.35. Обратно лайнер отправится в 22.35 и прилетит в столицу Татарстана в 21.55.

По четвергам вылет из Казани назначен на 19.40, прибытие в Оренбург – на 23.00. Обратный вылет из Оренбургской области запланирован на 23.50 с прибытием в Татарстан в 23.10.

По воскресеньям рейсы из Казани будут выполняться в 13.40 с прибытием в Оренбург в 17.00. Из Оренбургской области самолет вылетит в 18.00 и прилетит в Казань в 17.10.

«Время для каждого аэропорта указано местное. Длительность полета составит 1 час 20 минут», – отметили в пресс-службе.

На маршруте будут задействованы канадские авиалайнеры Бомбардье CRJ-200, рассчитанные на 50 человек.