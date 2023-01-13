Новый авиарейс из Казани в Стамбул откроется в феврале

Новый авиарейс из Казани в Стамбул откроется 22 февраля. Полеты будут выполняться три раза в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

«Рейсы будут осуществляться по средам, пятницам и воскресеньям с вылетом из аэропорта Казани в 9.25, – говорится в сообщении. – Жители Татарстана и ближайших регионов получат возможность отправиться в крупнейший город Турции с прибытием в обеденное время – удобное как для проведения деловых встреч, так и для заселения в отели».

При этом в пресс-службе отметили, что возможны изменения в расписании движения. Полеты будут выполняться на 189-местных лайнерах Boeing 737.

Россиянам для посещения Турции на период до 60 дней не требуется оформление визы, но оставшийся срок действия загранпаспорта должен быть не менее четырех месяцев.