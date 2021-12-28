Новый авиарейс из Казани в Магнитогорск откроется 3 января

Выполнение авиарейсов по новому маршруту Казань — Магнитогорск начнется с 3 января следующего года. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании «ЮВТ АЭРО».

«Прямые рейсы в Магнитогорск будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и средам на воздушных судах CRJ-200, рассчитанных на 50 мест», — отметили в пресс-службе авиаперевозчика.

Из Казани самолет будет вылетать в 4.50 и прибывать в аэропорт Магнитогорска в 8.15. Обратный вылет из Магнитогорска запланирован на 9.10, прибытие в столицу Татарстана намечено на 8.25. «Время для всех аэропортов указано местное», — уточнили в компании.

Длительность полета составит более одного часа.