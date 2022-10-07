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Ру Тат
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Транспорт
7 октября 2022  11:11

Новый авиарейс из Казани в Ереван откроется в ноябре

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Из Казани 1 ноября откроются авиарейсы в Ереван. Полеты будут выполняться по вторникам, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана. 

Из Казани вылет назначен на 22.20, прибытие в Армению – 2.30 следующего дня. Из Еревана самолет отправится в 19.00 и совершит посадку в аэропорту «Казань» в 21.20.

«Длительность перелета составит чуть более трех часов. Время в Армении на час опережает московское», – отметили в пресс-службе.

Пассажиров будут перевозить на воздушных судах Boeing 737-300 вместимостью 148 человек.

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