Новый «Ансат» или первый «Атом»: идет голосование за событие года в промышленности РТ

Изображение: Telegram-канал Минпромторга РТ

Продолжается голосование по определению главного промышленного достижения Республики Татарстан за идущий к концу 2025 год. Его организовали Министерство промышленности и торговли РТ и информационное агентство «Татар-информ».

С 15 и вплоть до 21 декабря подписчики Telegram-канала Минпромторга РТ выбирают десять главных событий промышленной жизни республики из предварительно отобранных ведомством двадцати.

Это, в частности, первый полет вертолета «Ансат» Казанского вертолетного завода с отечественными двигателями, начало выпуска этилена и пропилена на новом олефиновом комплексе ЭП-600, запуск импортозамещающего производства аккумуляторных батарей по технологии EFB на ЕАЗе, первый сошедший с конвейера электромобиль «Атом» РТ-серии и так далее.

Десять прошедших в финал событий окажутся вынесены на итоговое голосование, которое пройдет на сайте «Татар-информа». Оно начнется 23 декабря в 8.00 и завершится 25 декабря в 18.00. Победителя голосования назовут 26 декабря.