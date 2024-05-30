Новый альбом этно-коллектива «Кадим Алмет»: кто такая «Робин Гуд в юбке» Гаярь Джанай?

Все 15 композиций, вошедших в новый альбом, рассказывают об отважной женщине по имени Җәнәй

Этно-коллектив «Кадим Алмет» был создан в 2021 году в Альметьевске по инициативе благотворительного фонда «Татнефть» с целью возрождения и популяризации древней музыкальной культуры региона. Сегодня в коллективе 21 музыкант. На концерте в ОЦ «Алмет» они представили свой второй альбом. В сборник «Гаярь Җәнәй», или «Отважная Джанай», вошли 15 песен. В записи альбома использованы 45 аутентичных этнических инструментов, среди них – домра, дэф, курай, кубыз (варган), саз, ятаган и другие. В создании композиций музыканты главной целью ставили сохранение музыкальной формы, стихотворного слога и ритмов народов Поволжья. Художественный руководитель коллектива, заслуженный артист Татарстана Эрдни Чавлинов ведет большую работу в этом направлении.

Все 15 композиций, вошедших в новый альбом, объединены общим сюжетом – они рассказывают об отважной женщине по имени Җәнәй (Джанай), которая в XVIII веке жила в деревне Ильтень-Бута на территории Альметьевского района и стала настоящим народным героем.

«Гаярь Җәнәй, или Отважная Джанай, – это легендарная женщина, которая жила в деревне Ильтень-Бута Альметьевского района в XVIII веке. Когда ее мужа забрали на войну, а пригодных к работе мужчин села – на лашманскую службу, эта женщина решает возглавить банду разбойников. С односельчанами она начинает грабить проезжающих по Оренбургскому тракту купцов. На самом деле это был не разбой, они требовали налог за использование дороги, а в случае отказа применяли силу. Джанай вошла в историю как женщина, сделавшая много добрых дел для своих односельчан. По легенде, у нее было 7 сыновей, и они все также промышляли разбоем. Деньги, полученные от торговцев, шли на обеспечение благополучной жизни деревни. Уже в старости Джанай видит сон, и этот сон она воспринимает как знак о необходимости раскаяться в совершенных ей делах. После этого она просит детей построить часовню и последние свои дни проводит там в молитвах», – рассказывает Чавлинов.

Эти исторические места до сих пор сохранились в селе Ильтень-Бута, сельчане ее ласково называют «Җәнәй карчык» («Старушка Джанай»). В народе создано множество легенд, песен и беитов о ней. В деревне до сих пор живут ее потомки. От ее имени появилась фамилия Янайкины. Это уникальный случай, потому что фамилии обычно идут от мужских имен. На премьеру пришла видный представитель рода Янайкиных, правнучка Гаярь Джанай в пятом поколении Валентина Горбунова (девичья фамилия Янайкина). Она рассказала, что постоянно слышала предания о своей прабабушке.

«Я росла с бабушкой. Бабушка была слепая. Когда мы были маленькие, она любила рассказывать интересные истории о Джанай карчык – в нашей деревне ее так называют. Позже, когда начала работать в библиотеке, я захотела найти книгу со сказками, которые рассказывала бабушка, искала, но не нашла. Только после этого поняла, что бабушка рассказывала истории, которые помнила сама, переданные из уст в уста. Когда я была маленькой, мне говорили: “Ты очень смелая, будешь как Джанай карчык”. Действительно, я, как своя прабабушка, сегодня работаю главой Аппаковского сельского поселения», – рассказала потомок героини.

«Главное – пропустить песню через сердце»

Еще одна особенность коллектива – здесь нет упора на профессиональное музыкальное образование. Многие работают в областях, совсем не имеющих отношение к музыке. Главное – это не ноты, а понимать смысл песни, пропустить ее через сердце, говорит руководитель проектов благотворительного фонда «Татнефть» Павел Корчагин.

«Наш ведущий вокалист работает на газоперерабатывающем заводе, второй – русский парень, который поет в церкви. Татарскому он научился у нас. Один из наших музыкантов работает пиццмейкером, но нас всех объединяет музыка», – говорит Корчагин.

Он добавляет, что исполнителю-профессионалу, академисту зачастую бывает трудно усвоить принципы этнической музыки.

«Сейчас мы также работаем с детьми. Им как раз все дается легче, и музыкальные инструменты они изучают быстрее», – продолжает руководитель проектов благотворительного фонда.

У исполнительницы главной роли Гаярь Джанай Зульфии Гавриловой тоже нет специального музыкального образования – в настоящее время она работает гидом-экскурсоводом на «Выставке музыкальных инструментов тюркских народов». Она рассказала, что искренне восхищена этой интересной историей.

«Джанай для меня большой пример, восхитительный образ. Она всю жизнь горела желанием помочь своему народу. Она – бесстрашная женщина, благодаря которой жизнь людей стала лучше. Это неизвестные вехи нашей истории, нам надо знать о таких случаях в прошлом нашего народа. Надеюсь, что и в будущем мы продолжим делать такие программы», – отметила Зульфия.

«Татары не признают того, что было множество разных музыкальных инструментов помимо гармони»

Прозвучавшие в альбоме песни в течение многих лет по крупицам собирались по деревням Татарстана. За возможность придать им достойное звучание и представить публике, за помощь в развитие и популяризации этого проекта альметьевцы благодарны генеральному директору акционерного общества «Татнефть» Наилю Маганову. Павел Корчагин рассказал, что подготовка этого альбома, по своей сути, началась еще 100 лет назад, так как некоторые композиции были зафиксированы еще в начале XX века видным татарским композитором Султаном Габяши.

«К сожалению, большинство не принимает того, что у нас кроме гармони было множество разных музыкальных инструментов. Многие татарский моң отождествляют только с гармонью. Безусловно, гармонь, баян – это традиционные музыкальные инструменты татар. Но они появились у нас лишь 100 лет назад. А вот домра, дэф другие музыкальные инструменты вошли в наше музыкальное искусство более полувека назад. Гармонь – особенный музыкальный инструмент, именно он за 10-15 лет оставил в тени существовавшую до него татарскую музыку», – рассказал Корчагин.

Найти эту «оставленную в тени музыку», по словам Корчагина, удалось исключительно в этнографических экспедициях, в разных деревнях. «Народные песни после попадания в город, в руки профессионалов, претерпевают большие изменения. Их аранжируют, оформляют, изменяют. Это не про нас, мы работаем только с “чистым” материалом», – говорит он.

Сбор материала, по его словам, начался еще в 1910 году, с участием видного татарского композитора Султана Габяши. Также сохранились множество баитов, записанных им в экспедициях в 1931 году. «Также мы использовали сделанные в 1960-1970 годах записи известного музыковеда Геннадия Макарова», – добавил Корчагин.

«Колоссальную работу с материалом провел худрук коллектива Эрдни Чавлинов. Он не только “поставил технический стиль и приемы игры” на забытых инструментах, но и задал для всех участников коллектива высочайшую планку, не позволяющую скатиться в эстраду и псевдо-фолк. Это без преувеличения уникальный специалист, безраздельно преданный любимому делу», – продолжает руководитель проектов благотворительного фонда.

Говоря о записи песен в студии, Корчагин отмечает, что это также непростой и долгий процесс. «У каждого инструмента своя особенность, чтобы добиться его правильного звучания, нужно достаточно знаний и терпения», – говорит он.

«К сожалению, такое направление у нас сегодня не очень популярно. Наши композиции в Татарстане не звучат ни на одной радиостанции. Это очень необычная музыка, особенная, многие даже не считают ее татарской. Хотя у татар есть не только эстрада, но и другая музыка», – считает Корчагин.

Первый альбом отправляли на радиостанции, но его никто не принял. Параллельно шла работа с зарубежными странами – в Испании, Германии, Греции, Турции и даже Великобритании песни были хорошо приняты. «У меня есть отчет о том, в какой стране и на каком радио сколько раз проигрывались наши песни. Это какая-то парадоксальная ситуация, конечно», – считает Корчагин.

«Мы научились делать такие же по звучанию инструменты, но в десятки раз дешевле»

Он также рассказал о «Выставке музыкальных инструментов тюркских народов». «Это собранная на одной площадке и по количеству составляющая общероссийский рекорд самая большая коллекция тюркских инструментов. Общее число инструментов больше 700 единиц. Выставка открылась в 2020 году, здесь работают пять гидов, также играющих в нашем коллективе», – уточнил Корчагин.

«Сейчас мы и сами изготавливаем музыкальные инструменты, большинство ряд прозвучавших сегодня на концерте инструментов сделаны у нас. Домра, кыл-кубыз, даф. Раньше мы их покупали в других странах. Сейчас мы научились делать такие же по звучанию, но в десятки раз дешевле», – говорит Павел Коргачин.

Отвечая на вопрос корреспондента «Интертата», есть у этого направления будущее, Корчагин сказал: «Если взять на уровне “Кадим Алмет” – да, мы всегда стараемся быть в развитии. Все время надо искать, что-то находить. Если передадим детям как можно больше знаний, создадим методологию – будущее есть. Для них изготавливаем инструменты, проводим мастер-классы, это не однодневная работа, а системный труд», – резюмировал он.

Главная цель прозвучавшей сегодня программы, по его мнению, – популяризировать этническое направление, рассказать, что у татар, как и у других народов Поволжья, существует разная музыка. «А знание ее аутентичных образцов значительно обогащает всю нашу культуру», – подчеркнул Павел Корчагин.

Фото: пресс-служба «Татнефти»