Новый 5-летний срок Гайнутдина и обращение к Путину: в Москве прошел мусульманский форум

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

Не только российская умма

С самого утра в Московской соборной мечети собирались религиозные деятели разной величины из 65 регионов страны. Событие действительно уникальное: Курултай Духовного управления мусульман РФ вместил в себя и 120-летие Московской соборной мечети, и 30-летие ДУМ РФ, и 40-летие служения председателя ДУМ РФ Равиля хазрата Гайнутдина, и дни месяца Мавлид (рождение Пророка, – прим. Т-и).

На второй день Курултая (первый прошел вчера) также прибыли Раис Татарстана Рустам Минниханов, председатель ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин, заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, ректоры крупных религиозных образовательных учреждений Рафик Мухаметшин (РИИ) и Фархат Хуснутдинов (БИА). Съезд также собрал делегатов из Саудовской Аравии, Египта, Палестины, Бахрейна, Ватикана и других стран.

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

«Для меня, как муфтия России, важно, что в течение четверти века российский лидер Владимир Путин прилагает максимум усилий, чтобы российские мусульмане заняли свое достойное место в российской культуре, образовании, науке и в целом в российском социуме», – заявил Гайнутдин в своем приветствии.

Отдельного упоминания в речи Гайнутдина удостоились «меценаты российской уммы» Сулейман Керимов, Микаил Гуцериев, Алишер Усманов, благотворительная деятельность которых позволяет развивать научные, социальные и духовные проекты.

Единогласные решения

Программу второго дня съезда открыли чтением Корана и процедурой выборов председателя Духовного управления мусульман РФ. Как и было обещано, процедура прошла быстро. Единогласным решением делегатов председателем ДУМ на следующие пять лет вновь стал Равиль хазрат Гайнутдин. Своим первым заместителем он выдвинул Дамира хазрата Мухетдинова – это предложение также было принято единогласно, как и предложение о составе президиума ДУМ РФ.

Фото: скриншот трансляции на сайте ДУМ РФ

Церемония «инаугурации», как называли ее между собой религиозные деятели, включала в себя передачу новоизбанному муфтию именного посоха и тугры (печати, – прим. Т-и), а также Благородного Корана – копии Священной книги VII века. Это был первый Коран, который вручили сегодня Гайнутдину. Делегация из Узбекистана подготовила в качестве подарка копию «Катта-Лангарского Корана», также известного как Коран Усмана. Третий Коран вручил муфтию Раис Татарстана.

« Наш уважаемый Равиль хазрат все награды имеет, поэтому есть у нас идея — я хочу вручить вам Коран. Выше Корана для мусульманина ничего нет», — с улыбкой вручил книгу Рустам Минниханов.

«В наше непростое время...»

В своем выступлении на Курултае Рустам Минниханов был достаточно лаконичен, акцентировав внимание делегатов на необходимости единения российских мусульман.

Фото: скриншот трансляции на сайте ДУМ РФ

«В наше непростое время на первое место выходят задачи укрепления единства мусульман России, сплочения всего нашего многонационального народа перед угрозой глобальных вызовов, налаживания тесного сотрудничества с международными исламскими центрами. Совместными усилиями представителей российской уммы проводятся мероприятия, направленные на сохранение и укрепление традиционных духовных ценностей, воспитание подрастающего поколения в духе уважения к институтам семьи, брака, людям старшего возраста. Особое значение это приобретает в Год семьи, объявленный Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным», – отметил Раис РТ, подчеркнув, что ДУМ РФ под руководством Равиля хазрата на протяжении многих лет играет важную роль в жизни российского общества.

Минниханов также отметил вклад ДУМ РФ в развитие Болгарской исламской академии и полезность его контактов для развития исламского банкинга в России.

«За позитивные инициативы»

Итогом Международного мусульманского форума стала принятая им резолюция. Часть ее посвящена конфликту в Палестине, и на это обратил внимание в своем эмоциональном выступлении председатель Совета ученых Пакистана Тахир Махмуд Ашрафи. Он призывал Президента России и наследного принца Королевства Саудовская Аравия разрешить ситуацию в Палестине.

Фото предоставлено пресс-службой ДУМ РФ

«Мы [участники Международного мусульманского форума] считаем наиболее важным сконцентрироваться на продвижении позитивных и мирных инициатив в целом, и в особенности тех, что нацелены на установление мира и достижение справедливых политических решений в отношении палестино-израильского конфликта, на безотлагательное преодоление гуманитарной катастрофы в секторе Газа (Палестина), а также те инициативы, что способствуют эффективному противодействию экстремизму и радикализму», – гласит текст резолюции.

Отражено в документе и отношение съезда к СВО. «Специальная военная операция показала единство и сплоченность российской гражданской нации в общем деле защиты национальных интересов, свободы наших народов от человеконенавистнических нацистских поползновений и разрушения духовного суверенитета нашего Отечества», – сказано в резолюции.

Фото: скриншот трансляции на сайте ДУМ РФ

Наверное, главным ее тезисом можно считать следующий : «Мы утверждаем о своей готовности сотрудничать со всеми здоровыми силами российского и международного общества на путях мира и гармоничного сосуществования».

Еще одним итогом форума стало обращение его участников к Президенту России. «Человеческое сообщество сегодня переживает переломный момент в определении ценностных оснований своего дальнейшего развития», – с этих слов начинается обращение.

В целом, обращаясь к Владимиру Путину, делегаты подчеркнули приверженность российских мусульман духовно-нравственным ценностям и выступили за важность «краеугольных нравственных опор для человечества»: веры, милосердия, любви, справедливости, честности, жертвенности и братства.