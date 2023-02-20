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Новый 24-квартирный дом заселили в Сармановском районе РТ
В Сармановском районе заселили новый 24-квартирный дом. Обладателями новых квартир в нем стали участники программ Госжилфонда, в 14 из них заселились врачи. Участником церемонии стал первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин, который находится в районе с рабочим визитом.
«Я поздравляю всех новоселов. Заселение в новое жилье — важный момент в жизни каждой семьи», — обратился он к присутствующим.
Квартиры в новом доме сданы с чистовой отделкой, оборудованы двухконтурными газовыми котлами, сантехникой, газовыми плитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии и автоматическими газоанализаторами.
Нигматуллин напомнил, что за прошлый год в республике введено более 3 млн кв. метров жилья. В этом году работа продолжится.
Затем первый зампред Правительства РТ побывал в Сармановском аграрном колледже — ресурсном центре по подготовке специалистов для аграрного сектора Татарстана.
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