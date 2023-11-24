Новые знания и полезные подарки получили школьники на экоуроке от «Нижнекамскнефтехима»

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехим»

Нижнекамск, 24 ноября 2023г. Сотрудники нижнекамского предприятия СИБУРа регулярно проводят в школах города экологические уроки. В рамках просветительской программы компании «Вторая жизнь пластика» экологи предприятия провели очередное занятие для учеников 1Д класса средней общеобразовательной школы № 10. Темой урока, который проходил в игровой форме, стало ответственное потребление и раздельный сбор отходов. Ведущие инженеры управления экологии НКНХ Лилия Галеева и Эльвира Сарсенова рассказали о важности сортировки отходов и о том, что пластик – это ценное вторичное сырье для производства новых полезных вещей.

Лилия Галеева, ведущий инженер экологической службы НКНХ:

«На уроке присутствовали 23 первоклассника. Детям было удивительно узнать, что вокруг нас очень много пластика. А какие полезные вещи можно изготовить из него с помощью вторичной переработки, нам помог продемонстрировать экочемоданчик СИБУРа. Он разработан и изготовлен специально для проведения экоуроков и в нем собраны примеры повседневных вещей из переработанных материалов».

Школьники активно отвечали на вопросы и продемонстрировали полученные знания в игре по сортировке отходов по разным видам. Таким образом, с раннего детского возраста нефтехимики закладывают основы бережного отношения к природе и к окружающей среде. Эта масштабная системная работа направлена на формирование у подрастающего поколения правильных экологических привычек. «Нижнекамскнефтехим» отводит большую роль эковоспитанию порастающего поколения. На экологическом уроке дети также узнали о проекте волонтеров НКНХ по сбору пластиковых крышек, которые отправляются на вторичную переработку, а вырученные средства идут на покупку корма животным. В результате, 1 Д класс решил стать участником доброй акции и собирать пластиковые крышки для дальнейшей переработки.

В завершении встречи дети получили памятные подарки: блокноты с кошкой Экусей, наборы карандашей, экоигру для класса, а также книжки-раскраски «Приключения пластиковой бутылочки». Ее разработали и создали на средства выигранного гранта победители грантового конкурса программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» эколог НКНХ Лилия Галеева и ее дочка Арина. Они рассказали в книжке, какие метаморфозы происходят с обычной пластиковой бутылочкой и как она превращается в новую полезную вещь.

Светлана Постнова, классный руководитель 1Д класса СОШ №10 г. Нижнекамска:

«Сегодня было очень приятно видеть счастливые лица ребят, которые получили новые знания на экоуроке и будут бережно относится к природе, в том числе, и благодаря книжке-раскраске. Мы вместе с детьми также начнем собирать пластиковые крышки, чтобы сохранять природу и помогать животным. Считаю, что такие экоуроки обязательно необходимо проводить, чтобы воспитывать экологическую культуру поведения с самого раннего детства».

Кроме того, в 12 учебных заведениях установлены фандоматы для приема пластиковых бутылок. С их помощью школьники соревнуются в количестве собранного и отправленного на переработку пластика. Благодаря таким проектам дети узнают о важности рационального потребления и сортировки отходов для сохранения природных ресурсов.