Новые земельные участки для строительства жилья площадью 7 га появились в Татарстане

Публичная кадастровая карта «Земля для стройки» пополнилась новыми земельными участками для строительства жилья в Татарстане, сообщила пресс-служба Управления Росреестра по Татарстану.

В сервисе размещена информация о земельных участках, расположенных в Зеленодольском, Пестречинском, Альметьевском и Нижнекамском районах.

«Всего 17 земельных участков площадью более 74 тыс. кв. м (или 7,4 га). Из них 13 земельных участков предназначены для индивидуального жилищного строительства, 4 – для строительства многоквартирных домов», - говорится в сообщении.



Отмечается, что татарстанцы также имеют возможность выбрать земельные участки под строительство и в других российских регионах. В целом по стране сервис поможет вовлечь в жилищное строительство 960 земельных участков общей площадью 2,5 тыс. га, которые предназначены как для строительства частных домов, так и многоквартирных. На этой территории можно построить 7,6 млн кв. м жилья.

«Чтобы потенциальные инвесторы, застройщики и граждане могли оценить и в режиме онлайн выбрать подходящие для строительства жилья земли, совместно с региональными органами власти мы продолжаем работу по выявлению таких участков. Информация об этом размещается на электронном сервисе «Земля для стройки». Специально разработанный с этой целью сервис позволяет выбрать проверенный земельный участок, что значительно уменьшает риски лиц, заинтересованных в их приобретении», – цитирует пресс-служба слова руководителя Управления Росреестра по Татарстану Азата Зяббарова.

Сервис «Земля для стройки» был создан в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», он позволяет с помощью цифровых технологий инвесторам, застройщикам, которые занимаются строительством многоквартирных домов и коттеджных поселков, а также обычным гражданам выбирать и приобретать землю.

Для поиска необходимо зайти на сайт Публичной кадастровой карты, выбрать вкладку «Участок» - «Жилищное строительство» и ввести в строку поиска номер региона, двоеточие и звездочку (без пробелов). Для создания обращения, связанного с земельным участком или территорией, имеющими потенциал вовлечения в оборот для жилищного строительства, необходимо нажать на ссылку «Подать обращение» в информационном окне по соответствующему объекту.