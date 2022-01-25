Новые железнодорожные пути построят в ОЭЗ «Алабуга», Альметьевске и к аэропорту Бегишево

В Татарстане построят новые железнодорожные пути в ОЭЗ «Алабуга», до аэропорта «Бегишево» и в Альметьевске. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на заседании коллегии.

«Совместно с Куйбышевской железной дорогой будем прорабатывать строительство новых железнодорожных путей общего пользования в особой экономической зоне „Алабуга“, до международного аэропорта „Бегишево“ и в город Альметьевск», — рассказал глава Миндортранса.

Ханифов также отметил, что планируется заключить соглашение с ПАО «КАМАЗ» об инвестировании средств в разработку технико-экономического обоснования строительства новой железнодорожной ветки в аэропорт «Бегишево».