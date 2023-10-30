Новые зарубежные и внутренние рейсы появятся в зимнем расписании полетов аэропорта Казани

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Международный аэропорт Казани с 29 октября переходит на зимнее расписание полетов. Оно будет действовать до 30 марта следующего года включительно, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Новинкой сезона станет рейс из столицы Татарстана на остров Шри-Ланка. Вылеты начнут выполняться уже с 31 октября в среднем каждые десять дней. Планируется возобновление полетов по маршруту Казань — Пхукет, а также продолжение вылетов в Хургаду, Шарм-эш-Шейх и турецкую Анталью.

«Яркой новинкой станет полетная программа авиакомпании „Аэрофлот”, которая впервые заступит на направление Дубай из Казани, рейсы будут выполняться два раза в неделю. Арабская авиакомпания Flydubai будет выполнять вылеты по данному направлению один-два раза в сутки в зависимости от дня недели», — отметили в пресс-службе.

Другой арабский перевозчик продолжит ежедневные рейсы в Шарджу. Сербская авиакомпания будет перевозить татарстанцев в Белград по пятницам и воскресеньям.

Что касается стран СНГ, то из Казани будут запущены рейсы в Кутаиси, Тбилиси, Ташкент и Самарканд. Впервые из столицы Татарстана можно будет улететь в казахстанский город Тараз.

«В целом рейсы в страны СНГ традиционно представлены такими направлениями, как Минск, Ашхабад, Баку, Ереван, Астана и многими другими», — говорится в сообщении.

Зимнее расписание внутренних рейсов включает около 40 направлений по России. Так, жителям Татарстана и близлежащих регионов будут доступны полеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Владикавказ, Грозный, Махачкалу, Красноярск, Иркутск, Калининград, Минеральные Воды, Новокузнецк, Томск, Тобольск, Саратов, Оренбург, Горно-Алтайск, Саранск, Пермь, Петрозаводск, Мурманск, Кемерово, Киров, Нижневартовск, Сургут, Нижний Новгород, Самару, Барнаул, Ярославль, Астрахань, Тюмень и Череповец.