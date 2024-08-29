Новые законы в России: как оплачиваются сверхурочные и защита пассажиров такси

Ряд новых законов вступают в силу с сентября 2024 года. Какие изменения в законодательстве стоит ожидать в ближайшее время, рассказал в своем телеграм-канале председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Так, с 1 сентября в стране уточнят условия оплаты сверхурочной работы. Теперь при ее расчете работодатель должен учитывать текущую зарплату сотрудника, в частности премии, компенсационные и стимулирующие выплаты.

Кроме того, в компаниях и организациях с более чем 35 сотрудниками будут установлены квоты для приема на работу инвалидов. Они будут составлять от 2 до 4% от среднесписочной численности персонала. Также работодатель обязан предоставить условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации такого сотрудника.

Также с 1 сентября инвалидов I группы запретят высаживать из общественного транспорта в случае отсутствии социальной карты или возможности оплаты проезда. Речь идет о пассажирах, которые едут без сопровождающих. За нарушение правила предусмотрен штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Еще один новый закон затронет пассажиров такси. С начала нового месяца перевозчиков обяжут страховать гражданскую ответственность за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров. Сведения о таком договоре будут указаны в салоне такси.

Изменения коснутся и области здравоохранения, точнее первой помощи. Министерство здравоохранения определит перечень и последовательность мероприятий для ее оказания. В специальные аптечки, помимо перевязочных материалов, жгутов, перчаток, масок, разрешат включить лекарства. Уточнению подвергнется и само понятие первой помощи.

В туристической сфере планируется повысить качество предоставления услуг, уточнив правила работы гидов и экскурсоводов. С 1 сентября они смогут оказывать услуги только в очном формате и на основании договора. Для туроператоров ужесточат ответственность за регулярные нарушения при подаче информации об электронных путевках. При выявлении подобных фактов Ростуризм исключит нарушителей из федерального реестра.

Также Володин рассказал о законе, касающемся защиты государственных информсистем от кибератак. Их обяжут пользоваться услугами хостинг-провайдеров, сервера которых расположены только в России. Это должны быть российские юрлица, подключенные к госсистеме противодействия кибератакам.

Заключительные два закона связаны со сферой образования. Это введение в программу уроков труда, а также преподавания основ безопасности и защиты Родины в средних и старших классах. Кроме того, во всех образовательных учреждениях РФ с нового учебного года начнут вывешивать российский флаг.