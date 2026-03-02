Новые законы РТ вступили в силу

В республике начали действовать ряд законодательных инициатив, принятых на восемнадцатом заседании Государственного Совета. Изменения коснулись социальной поддержки участников специальной военной операции, правил перевозки пассажиров такси, целевого обучения, трудоустройства инвалидов и перевода сельхозземель, сообщает пресс-служба Государственного Совета Республики Татарстан.

С 21 февраля вступил в силу закон, наделяющий органы госвласти субъектов РФ дополнительными полномочиями. Регионы смогут устанавливать порядок выплаты штрафов и компенсаций за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении, определять их размеры и порядок зачисления в бюджет.

С 27 февраля Герои Труда Российской Федерации получили право на освобождение от транспортного налога. Льгота распространяется на одно транспортное средство по выбору налогоплательщика независимо от количества оснований. Ранее такая поддержка действовала для Героев соцтруда и награждённых орденом Трудовой Славы трёх степеней.

С 1 марта вступили в силу изменения, касающиеся перевозок пассажиров легковым такси. До 1 января 2033 года требования к локализации не применяются к личным автомобилям, находящимся в собственности граждан более шести месяцев, при условии соблюдения 25-процентной квоты от общего числа машин в региональном реестре такси. Кабинет Министров РТ наделён полномочиями по установлению порядка определения общего количества транспортных средств в реестре и учёта уведомлений.

С 1 марта при расчёте среднесписочной численности сотрудников для установления квоты на трудоустройство инвалидов не учитываются филиалы и представительства, расположенные за пределами республики. Аналогичная норма распространяется и на иные обособленные подразделения.

С 1 марта расширены полномочия Кабмина РТ в сфере здравоохранения. Правительство получило право создавать условия для трудоустройства лиц, проходящих наставничество, и устанавливать для них дополнительные социальные гарантии.

10 марта вступает в силу закон об упразднении посёлка Покровский на территории Новотумбинского сельского поселения. В населённом пункте отсутствуют жилые дома, инфраструктура и постоянное население. Инициативу поддержали местные жители и Совет сельского поселения.

С 1 марта вступил в силу закон, устанавливающий шестиступенчатую процедуру перевода сельхозземель в иную категорию. Полномочия по принятию акта о переводе закреплены за Министерством земельных и имущественных отношений РТ. Перевод несельскохозяйственных угодий согласования с Минсельхозом России не требует.

С 19 февраля организации, реализующие инвестпроекты по строительству и эксплуатации автодорог регионального и местного значения, а также сопутствующей инфраструктуры, получили право на налоговые преференции. Льготы предоставляются при реализации проектов на основе концессионных соглашений или с привлечением заёмных средств под госгарантии республики.