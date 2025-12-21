news_header_top
Общество 21 декабря 2025 12:40

Новые законы для поддержки участников СВО и их семей вступят в силу с 26 декабря

На следующей неделе в России начнет действовать ряд законов, направленных на поддержку участников специальной военной операции, а также их родных и близких. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что совершенствование правового поля для обеспечения нужд участников СВО и их семей остается одним из приоритетов работы парламента. Он напомнил, что с 2022 года депутатами было принято 154 закона в этом направлении.

Володин подчеркнул, что военнослужащие и их близкие не должны нуждаться ни в чем, и работа по улучшению правовой поддержки ведется постоянно с учетом меняющейся ситуации.

С 26 декабря вступят в силу изменения в Федеральный закон «Об образовании в РФ», которые позволят участникам СВО после возвращения с фронта бесплатно получить второе среднее профессиональное образование. Председатель Госдумы подчеркнул, что это поможет военнослужащим реализовать себя в мирной жизни.

Также с 26 декабря начнут действовать нормы о продлении льгот для совершеннолетних детей участников СВО после окончания школы до 1 сентября. Володин отметил, что пока родители участвуют в боевых действиях ради безопасности страны, государство должно окружить их семьи заботой и поддержкой.

