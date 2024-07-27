Новые законы августа: Цифровые рубли в наследство и выплаты от банков-банкротов

Корректировка правил единой выплаты на детей, развития магистральных трубопроводов и ряд других законов в России вступят в силу в начале августа. Подробнее о том, каких изменений в законодательстве стоит ожидать в следующем месяце, рассказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Так, с 5 августа начнут проверять заявления от претендующих на единую выплату на детей, поданные по адресу временной прописки либо фактического проживания. Это касается тех случаев, когда выплата уже была назначена в другом субъекте, где величина прожиточного минимума меньше.

МФО и банки с 1 августа будут записывать все диалоги с должниками при возврате долгов. Организации обеспечат необходимым оборудованием и программным обеспечением.

С 2 августа вступит в силу закон, который позволит ускорить получение средств кредиторами при банкротстве банков. Так, не реализованное в ходе торгов имущество кредитных организаций может использоваться в качестве отступного. Изменения коснутся кредиторов первой очереди и ускорят продажу активов банков.

Закон, регулирующий наследование цифровых рублей, начнет действовать с 1 августа. Россияне смогут указать в завещании права на цифровые рубли. Порядок будет установлен Правительством России совместно с ЦБ.

С этой же даты пользователей начнут информировать о выполнении запросов на госуслуги в формате онлайн. Сведения будут указаны в личном кабинете на портале «Госуслуги». Таким образом, граждане смогут получить информацию о регистрации запроса, приглашении на прием либо оказании услуги.

Следующий закон затронет муниципальных депутатов. С 2 августа они смогут принимать участие в формировании местной администрации, утверждать либо согласовывать заместителей ее главы, руководителей территориальных или отраслевых органов. Ожидается, что инициатива позволит повысить качество взаимодействия между представительными органами и местными администрациями. Закон вступит в силу с 2 августа.

Кроме того, будет усовершенствован контроль в сфере гособоронзаказа — увеличится список оснований для выдачи предупреждений о прекращении действий или бездействия при обнаружении признаков нарушения выполнения заказа. В частности, такое решение может быть принято при урегулировании вопросов ценообразования.

С 2 августа законодательно урегулируют право экспертов на оплату труда. Дополнительно суд будет назначать экспертизу после внесения стороной дела средств на ее депозитный счет. После судебного заседания, на котором исследовалось заключение эксперта, ему выплатят эти деньги.

Также в стране ускорят развитие магистральных трубопроводов — субъектам естественной монополии в сфере транспортировки энергоресурсов, которые строят или ремонтируют участки таких трубопроводов, разрешать пользование участками недр местного назначения для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых без проведения аукциона.