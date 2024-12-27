«Новые возможности»: Публичная кадастровая карта появилась на платформе НСПД

Публичная кадастровая карта интегрирована в Национальную систему пространственных данных. Найти ее можно на главной странице портала — доступ осуществляется бесплатно и без авторизации, уточнили в Управлении Росреестра по Татарстану.

Как отметили в ведомстве, это расширит возможности пользователей. Во-первых, размещение ПКК на платформе позволило объединить данные их разных источников, усовершенствовать карту и дополнить ее новыми функциями. К примеру, со страницы ПКК пользователи смогут сразу перейти к сервисам Национальной системы пространственных данных, запросить те или иные сведения в выписке ЕГРН.

Стали частью платформы и проекты «Земля для стройки», «Земля для туризма». Теперь это полноценные сервисы для граждан, которые хотят выбрать участки, подходящие под их цели.

«Публичная кадастровая карта долгое время оставалась важным инструментом для работы со сведениями кадастра недвижимости. Однако развитие технологий и растущие потребности пользователей потребовали создания более современной платформы. Интеграция ПКК в НСПД позволит объединить данные из различных источников, предоставить расширенные функции и упростить работу пользователей в системе», — прокомментировал заместитель руководителя Росреестра по Татарстану Нияз Галиакбаров.

Директор филиала Роскадастра по РТ Ильнур Хисматуллин заверил, что в скором времени пользователям будут доступны новые функции — к запуску уже готовятся девять инструментов для улучшения работы с картографическими сведениями.

«Консолидация всех разделов НСПД в один сайт, в первую очередь, предполагает комфортную работу для специалистов — теперь не нужно открывать несколько сайтов одновременно, все пространственные данные есть на платформе. Учитывая, что Фондом ведётся разработка большинства генеральных планов, правил землепользования и застройки, ни один день не обходится без обращения к публичной кадастровой карте. Думаю, что это объединение ускорит процессы проверки, получения данных, а значит, и последующей разработки градостроительных документов», — отметил директор ГБУ «Фонд пространственных данных Республики Татарстан» Дмитрий Лунегов.

Так, к примеру, на платфоме уже доступны сервисы «Места для малого бизнеса», «Земля для фермера», «Визуализатор XML». Использовав их, можно подобрать места для размещения нестационарных торговых точек, найти участки для сельскохозяйственной деятельности или даже сравнить карту и результаты кадастровых работ, доступные в электронном формате.