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«Новые возможности для предпринимателей»: в Татарстане стартует Венчурная Академия
В год научно-технологического развития в республике реализуется множество проектов по привлечению молодых талантов в сферу науки и наращиванию интеллектуального потенциала страны.
Одним из важных событий этого года стало открытие Венчурной Академии Республики Татарстан. Это образовательная платформа для предпринимателей, созданная Инвестиционно-венчурным фондом РТ совместно с Московским инновационным кластером и Сбером.
Как сообщают организаторы, данная программа является бесплатной и предназначена для поддержки предпринимателей, начинающих инвесторов и топ-менеджеров крупных компаний Татарстана. Цель Венчурной Академии — обучение участников основам венчурного инвестирования и современным технологиям, а также предоставление знаний о стадиях развития стартапов, методах их оценки и об инвестиционных инструментах. Участники программы смогут получить практические навыки, которые помогут в дальнейшем взаимодействии с венчурным рынком. Данная программа содействует реализации национального проекта «Образование».
В рамках обучения предусмотрены два модуля: теоретические лекции от экспертов венчурного рынка и практические тренинги, питч-сессии стартапов, мастер классы и участие в демо-дне. Участникам Венчурной Академии представится уникальная возможность войти в сделку совместно с профессионалами SberUnity и стать инвесторами в Клубе бизнес-ангелов.
Программа «Венчурная Академия. Москва» реализуется уже с 2021 года. И помогла более 570 инвесторам, которые проинвестировали свыше 480 млн рублей в стартапы.
Официальное открытие Венчурной Академии Республики Татарстан состоялось в сентябре на международном форуме Kazan Digital Week 2024. Открытие Академии – это важный этап для формирования нового поколения инвесторов и предпринимателей в регионе.
Обучение инвестициям и основам венчура начинается в октябре. Прием заявок на бесплатную программу «Венчурная Академия. Татарстан» продолжается до 10 октября. Подробнее – на официальном сайте программы.
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