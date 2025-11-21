Новые тракторы приедут в сельские поселения восьми районов Татарстана до конца года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Госкомитет РТ по закупкам объявил о проведении электронных аукционов на приобретение сельскохозяйственной техники для победителей республиканского конкурса грантов сельским поселениям 2025 года, который ежегодно организует ассоциация «Совет муниципальных образований РТ». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках четырех закупок на общую сумму более 43,8 млн рублей планируется приобрести 16 тракторов «Беларус-82.1» и один трактор «Беларус-422.1» выпуска 2025 года.

Новая техника будет распределена между 17 сельскими поселениями восьми муниципальных районов Татарстана: Агрызского, Азнакаевского, Алькеевского, Альметьевского, Менделеевского, Нижнекамского, Сармановского и Тукаевского.

Председатель Государственного комитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов отметил, что обновление парка сельскохозяйственной техники в сельских поселениях не является лишь закупкой тракторов. По его словам, это инвестиция в развитие села и повышение качества жизни жителей.

Он пояснил, что новая техника позволит эффективнее обслуживать территории поселений, проводить работы по благоустройству и поддерживать дорожную инфраструктуру в надлежащем состоянии в течение всего года.

Поставка техники запланирована до 19 декабря текущего года. Согласно данным Совета муниципальных образований РТ, на конкурс грантов в 2025 году поступило 305 заявок, из которых победителями стали 170 сельских поселений и три поселка городского типа. Общая сумма грантовой поддержки составила 347,5 млн рублей.