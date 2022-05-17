«Впервые в республике будут такие серьезные технологии»: Татарстан готовится к ЕГЭ и ОГЭ

Главный период государственной итоговой аттестации начинается для выпускников школ Татарстана. Как изменится в этом году сдача ЕГЭ и ОГЭ, рассказал министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на брифинге в Доме Правительства РТ.

По словам Ильсура Хадиуллина, государственная итоговая аттестация в этом году проводится в штатном режиме, как и до пандемии Covid-19 в 2019 году

Фото: tatarstan.ru

«Практически 100-процентный охват всех аудиторий видеокамерами»

По словам Ильсура Хадиуллина, государственная итоговая аттестация в этом году проводится в штатном режиме, как и до пандемии Covid-19 в 2019 году. Выпускникам этого года для получения аттестата о среднем общем образовании нужно сдать русский язык и математику, а поступающим в вузы – предметы по выбору.

Проведение ЕГЭ разделено на три этапа: досрочный – с 21 марта по 18 апреля, основной – с 26 мая по 2 июля и дополнительный – 5-20 сентября. Основной период ЕГЭ начнется 26 мая экзаменами по географии, литературе и химии. «Проведение трех экзаменов разделено на два дня. Так, ЕГЭ по русскому языку пройдет 30 и 31 мая, по информатике – 20 и 21 июня, устная часть ЕГЭ по иностранным языкам – 16 и 17 июня. ЕГЭ по профильной и базовой математике также пройдет в разные дни – 2 и 3 июня соответственно», – сказал глава Минобрнауки РТ.

Резервные дни для сдачи единого госэкзамена по всем предметам предусмотрены с 23 июня по 2 июля. В дополнительный период в сентябре ЕГЭ пройдет только по обязательным предметам – русскому языку и базовой математике – для тех выпускников, которые не получили аттестат.

Проведение ЕГЭ разделено на три этапа: досрочный – с 21 марта по 18 апреля, основной – с 26 мая по 2 июля и дополнительный – 5-20 сентября Фото: © «Татар-информ»

По словам министра образования и науки, в проведении ЕГЭ основного периода будет задействовано 125 пунктов проведения экзамена, в том числе 83 пункта откроются в школах. В них имеется 1,4 тыс. аудиторий с онлайн-видеонаблюдением на портале «Смотри.ЕГЭ».

«Практически 100-процентный охват всех аудиторий видеокамерами. В каждом пункте проведения экзамена будут присутствовать общественные наблюдатели. Если есть желание стать общественным наблюдателем, то за две недели до начала экзамена любой гражданин России может заявиться в Министерство образования, мы даем аккредитацию для присутствия в пунктах проведения ЕГЭ», – подчеркнул Хадиуллин.

Сдавать экзамены будут более 17,4 тыс. молодых людей, в том числе 16,1 тыс. выпускников этого года.

«Президентом Татарстана выделены средства для закупки сканеров»

Глава Минобрнауки сообщил, что в этом году в Татарстане впервые будет использована технология получения экзаменационных материалов по интернету и сканирования бланков в аудиториях пунктов проведения экзаменов. А затем они будут переданы в Республиканский центр обработки информации.

В этом году в Татарстане впервые будет использована технология получения экзаменационных материалов по интернету и сканирования бланков в аудиториях пунктов проведения экзаменов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Впервые в этом году в нашей республике будут такие серьезные технологии. К этому этапу мы подготовились серьезно. Президентом Татарстана выделены средства для закупки сканеров. В каждой аудитории будут сканеры. И в присутствии выпускников будут сканироваться материалы», – подчеркнул Хадиуллин.

При этом, как и в прошлые годы, будет применяться технология печати полного комплекта контрольно-измерительных материалов в аудитории. А экзамен по информатике будет проводиться на компьютере.

«Изменения по содержанию задач внесены по всем 11 предметам»

Министр заметил, что с этого года ЕГЭ проводится на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в связи с этим в задания экзаменов внесены изменения.

«Изменения в КИМ направлены на усиление деятельностной составляющей экзаменационных моделей – применение навыков анализа различной информации, решения задач, в том числе практических, развернутого объяснения, аргументации. Изменения по содержанию задач внесены по всем 11 предметам. Мы предупреждали родителей выпускников, что в этом году в контрольно-измерительных материалах будут изменения на основе ФГОС. Это тот стандарт, который “дошел” до 11 класса», – уточнил он.

С этого года ЕГЭ проводится на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, в связи с этим в задания экзаменов внесены изменения Фото: © «Татар-информ»

Хадиуллин добавил, что из-за изменения в контрольно-измерительных материалах произошло изменение времени экзаменов по трем предметам. Так, на экзамене по обществознанию время сократилось на 25 минут, по истории – на 55 минут, а устная часть иностранного языка увеличена на две минуты – до 17 минут. Для детей с ограниченными возможностями здоровья продолжительность экзаменов увеличивается на полтора часа, а устная часть по иностранному – на 30 минут.

«Самое большое количество участников ЕГЭ заявилось на обществознание»

Глава Минобрнауки РТ отметил, что уже известны результаты ЕГЭ участников досрочного периода, который в 2020 и 2021 годах из-за пандемии не проводился. В этом году впервые в Татарстане в досрочный период определились девять стобалльников – по русскому языку, математике профильной, физике, химии, обществознанию.

«В связи с уменьшением количества выпускников 11-х классов по сравнению с 2019 годом уменьшилось количество участников по большинству предметов», – подчеркнул он.

«В связи с уменьшением количества выпускников 11-х классов по сравнению с 2019 годом уменьшилось количество участников по большинству предметов» Фото: © «Татар-информ»

При этом, по словам Хадиуллина, существенно увеличилось количество участников ЕГЭ по информатике до 2,8 тыс. выпускников, по английскому языку – до 2,1 тыс., по истории – до 1,7 тыс. ребят.

«Традиционно самое большое количество участников ЕГЭ заявилось на обществознание – более 6 тыс. человек, минимальное – на ЕГЭ по французскому языку – 15 человек», – констатировал министр.

«В очень невыгодном положении оказались девятиклассники, выбравшие литературу»

Ильсур Хадиуллин также рассказал об особенностях проведения основного государственного экзамена в девятых классах. По его словам, расписание ОГЭ было утверждено еще в ноябре прошлого года, а в марте в него были внесены изменения с учетом двух дней на обязательные предметы и обществознание.

«Обязательные предметы проводятся по математике 23 и 24 мая, русскому языку – 7 и 8 июня, предметы по выбору – с 19 мая по 22 июня. В очень невыгодном положении оказались девятиклассники, выбравшие литературу, которая назначена на 22 июня. Они не смогут получить результат экзамена и, соответственно, аттестат, на выпускном 24 июня. Удлинен период резервных дней – с 4 по 9 июля», – сообщил министр.

Глава Минобрнауки РТ уточнил, что в этом учебном году государственную итоговую аттестацию будут проходить 37 260 выпускников девятых классов Фото: tatarstan.ru

Глава Минобрнауки РТ уточнил, что в этом учебном году государственную итоговую аттестацию будут проходить 37 260 выпускников девятых классов, в том числе 881 школьник с ограниченными возможностями здоровья.

«По предметам по выбору выпускники предпочтение отдали информатике – 56,3%, географии – 43,2% и обществознанию – 42,9%. При этом количество выбравших информатику увеличилось по сравнению с 2019 годом на 1 тыс. человек, географию – на 2,7 тыс. человек, а по обществознанию – уменьшилось на 605 человек», – заметил он.

«В Казани экзамен по родным языкам выбрали всего 1,3% девятиклассников»

Ильсур Хадиуллин рассказал, что родной язык как предмет по выбору ОГЭ 16 мая сдали 1,3 тыс. девятиклассников, из них 1,2 тыс. выпускников – родной татарский, 73 – чувашский, 21 – удмуртский и 14 – марийский.

«По участию в ОГЭ по родному татарскому языку на первом месте Кукморский район, где из 445 выпускников девятых классов экзамен сдали 139 человек, что составляет более 31%. В Балтасинском районе сдавали 30% выпускников, в Дрожжановском – 29%, Алькеевском – 28,46%, в Актанышском и Агрызском – по 25%, Сармановском – 24%, Кайбицком – 20%, Атнинском – 19%, Сабинском – 14%», – сообщил он.

По словам министра, в Казани экзамен по родным языкам выбрали всего 1,3% выпускников девятых классов, а в Набережных Челнах – 1,6%. Он также назвал районы, в которых девятиклассники не выбрали экзамен по родным языкам.

По словам министра, в Казани экзамен по родным языкам выбрали всего 1,3% выпускников девятых классов, а в Набережных Челнах – 1,6% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ни один выпускник не выбрал в Апастовском районе, где 160 девятиклассников, в Буинском районе, где 374 девятиклассника, в Верхнеуслонском, в Елабужском, где 448 человек, Камско-Устьинском – 121, Менделеевском – 185, Спасском – 103, Черемшанском – 135. Из них никто родной язык не выбрал. Вопросы с нашей стороны будут к администрациям школ, управлениям образования. Интерес к родным языкам не должен пропадать. И здесь должна была вестись совместная работа – учителей родных языков, завучей, самих директоров», – подчеркнул глава Минобрнауки.

Он привел в пример образовательные организации с большим количеством участников ОГЭ по родным языкам. Например, в набережночелнинской школе №9 из 96 девятиклассников 18 сдали экзамен по родному языку, в Пестречинской школе №2 из 80 человек сдали 18, в Куркачинской школе Высокогорского района из 17 выпускников этот экзамен сдали 16. «Есть школы, которые не смогли обратить особое внимание на этот вопрос», – заявил Хадиуллин.

Досрочный период ОГЭ прошел с 21 апреля по 17 мая, основной период пройдет с 16 мая по 9 июля, а дополнительный — с 5 по 24 сентября.