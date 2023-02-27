Новые технологии для снижения потерь в ретейле: компания «42» разработала продукт SLP

Компания «42» разработала программный продукт Shoplifter Prediction (SLP) для внедрения в сегменте среднего и крупного ретейла, складской логистики, которая поможет сократить количество краж в магазинах.

Автоматизированная система прогнозной видеоаналитики и оповещения в режиме реального времени анализирует поведение посетителей магазина и на основе собственных разработанных алгоритмов математического моделирования и поведенческой аналитики выявляет потенциального шоплифтера и мгновенно передает информацию о нем сотрудникам магазина, которые могут оперативно среагировать и предотвратить инцидент кражи или другого нарушения.

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Последние полгода убытки ретейлеров от покупательских краж только растут, и такая тенденция обнаруживается во многих странах мира. Так, число задержанных за воровство в супермаркетах россиян выросло на 17% за последние полгода. В основном это мелкие хищения продуктов питания (мясо, колбаса, сливочное масло, алкоголь).

Как пишет Insider, по данным Национальной федерации розничной торговли США, воровство в розничной торговле составляет значительную часть ежегодного сокращения запасов почти на 95 млрд долларов. Гендиректор сети Walmart в декабре 2022 года заявил, что уровень воровства достиг исторического максимума.

На помощь ретейлерам могут прийти новые технологические решения. Так, по итогам пилотного использования программно-аппаратного комплекса компании «42» в нескольких московских магазинах FMCG сети был разработан и запущен собственный модуль межкамерного трекинга объектов, сервис обработки видеопотока, модуль распознавания скелетов.

Автор фото: Shuang Li

Программное обеспечение SLP легко встраивается в существующую стандартную систему видеонаблюдения торговой точки и не требует привлечения дополнительных кадровых ресурсов. Она включает в себя web-консоль, приложения на платформах Android и iOS для мониторинга оповещений об аномальном поведении посетителей.

Предиктивная (прогнозная) видеоаналитика, встроенная в систему видеонаблюдения, автоматизированная система прогнозирования и оповещения о событии до наступления факта воровства, превентивное вмешательство персонала магазина или сотрудника охраны позволят предотвращать значительное количество краж и ощутимо снизить убытки ретейлеров.

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