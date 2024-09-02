Новые студенты филиала Университета прокуратуры РФ: «Будем бороться с киберпреступностью»

Сегодня в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева вручили студенческие билеты первому набору студентов Казанского юридического института (филиала) Университета прокуратуры РФ.

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин подчеркнул, что ранее студенты этого вуза могли лишь повышать свою квалификацию, однако в этом году филиал впервые принял 25 студентов, которых будут обучать классическим образом в течение нескольких лет.

«Хочу поздравить коллег с образованием полноценного юридического института. Это будет не просто повышение квалификации, студенты будут с первого курса учиться, получать знания. Нам юристы всегда были нужны. Это историческое событие для нашей республики. Мы полагаем, что будут подготовлены собственные, полноценные кадры юриспруденции, которые будут трудиться в органах следствия, прокуратуры, МВД. Я очень рад, что вы уже прошли первый экзамен на право учиться в этом институте и покажете хорошее стремление, желание учиться», – сказал он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Как отметил Фарид Мухаметшин, учащиеся удостоены чести получать образование в одном из ведущих профильных образовательных учреждений нашей страны, которое играет ключевую роль в подготовке высококвалифицированных специалистов для органов прокуратуры.

«Институт широко известен своими научными достижениями, традициями. Среди выпускников вуза немало прокуроров и сотрудников надзорных органов. Сегодня роль прокуратуры значима во всех сферах жизни и во всех отраслях правового регулирования. Важна не только ваша правовая грамотность, но жителей республики. Законодательство меняется, совершенствуется, и подготовить тех, кто живет по этим законам – это тоже ваша миссия. Надеемся, что вместе с вами будет обеспечено правовое просвещение жителей Татарстана», – дополнил председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев назвал первый набор студентов – знаковым событием и выразил благодарность Раису Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку.

«Начало обучения первого набора студентов – знаковое событие. Это важный шаг, как для ведомственной системы подготовки кадров, так и для развития профессиональной юридической среды в Татарстане. От лица Генерального прокурора РФ выражаю искреннюю благодарность Раису Татарстана, правительству РТ, работникам профильных органов власти за поддержку инициатив развития казанской площадки нашего университета. Благодаря вашей помощи мы можем готовить высокопрофессиональные кадры в самых лучших условиях», – сказал Юрий Пономарев.

Он отметил, что внимание правительства Татарстана к вопросам образования и правопорядка способствует созданию условий для развития молодежи, формированию нового поколения юристов, способных эффективно отстаивать интересы общества и государства.

«Решение Генерального прокурора России Игоря Краснова о введении программы специалитета здесь, в сердце Татарстана, подчеркивает значимость региона в системе юридического образования и правоприменения. Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы Казанский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры РФ стал не просто образовательной площадкой, но и настоящим центром формирования новых практик, идей и решений актуальных задач. В том числе, в сфере цифровизации прокурорской деятельности и борьбы с киберпреступностью. Именно на этих вопросах будет специализироваться наш филиал», – дополнил он.