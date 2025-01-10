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Новые случаи лейкоза коров за год выявили в пяти районах Татарстана
В прошлом году было зафиксировано пять новых неблагополучных пунктов по лейкозу крупного рогатого скота в пяти районах Татарстана. Об этом сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов на заседании коллегии ведомства.
«По ветеринарным правилам, на хозяйства, где выявляются РИД-положительные животные, мы накладываем ограничения. С 62 [выявленных ранее] неблагополучных пунктов в 18 районах республики ограничения были сняты. В этом году работа будет продолжена», — рассказал он.
Хисамутдинов подчеркнул, что на протяжении последних лет наблюдается положительная динамика по лейкозу. В прошлом году инфицированность вирусом поголовья крупного рогатого скота составила 1,4%. «По сравнению с 2023 годом этот показатель снизился на 0,3%», — уточнил он.
По словам начальника управления, есть районы, которые на протяжении нескольких лет удерживают нулевые показатели зараженности поголовья. Например, это Тукаевский, Елабужский, Балтасинский, Сабинский, Кукморский, Тюлячинский, Заинский, Ютазинский районы.
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