Новые школы и «Уроки Мужества» от Героев России: как в Татарстане прошел День знаний

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил новую школу – №107 в Ново-Савиновском районе Казани

Фото: rais.tatarstan.ru

«Эта гимназия — образец того, какой должна быть школа»

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил новую школу – №107 в Ново-Савиновском районе Казани. Образовательное учреждение рассчитано почти на 1,3 тыс. учеников. В здании современные учебные кабинеты, есть два спортивных зала, различные мастерские, художественно-эстетический комплекс, медицинский блок и два читальных зала.

«Сегодня знаковое событие. В Татарстане более 500 тыс. детей идут в школу, из них почти 60 тыс. — в первый класс. Эта гимназия — образец того, какой должна быть школа. Мы такие строим уже давно, но каждая из них имеет свои особенности. Мои пожелания – чтобы наши дети развивались в мире и согласии, экономика региона росла, столица республики становилась все краше, а мы все радовались своим детям», — заявил на церемонии открытия Рустам Минниханов.

В гимназии прозвенел первый звонок для девяти первых классов. Колокольчики в руки вместе с детьми взяли и почетные гости, среди которых помимо Рустама Минниханова были мэр Казани Ильсур Метшин и министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Колокольчики в руки вместе с детьми взяли и почетные гости Фото: rais.tatarstan.ru

«Мы находимся в новом здании гимназии. Таких в этом году благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и федеральным программам открывается четыре, они рассчитаны на 6 тыс. детей. Сегодня в Казани 20 тыс. первоклассников впервые садятся за парты. Это рекордные цифры. Мы постарались создать все условия, чтобы дети раскрывали свои таланты. Пусть наши детки растут красивыми и здоровыми», — сказал Ильсур Метшин.

После первого звонка почетные гости осмотрели здание школы, посетили урок в одном из первых классов, а также побывали в интерактивной зоне и столовой.

Гости посетили актовый зал вместимостью 560 мест, где есть артистическая гримерная, студия для занятий ИЗО. Сегодня в зале проходил мастер-класс для учеников старшей школы от Dj BubbleGum. Музыкант продемонстрировал, как могут звучать известные татарские песни на современный лад, на примере композиции «Туган як», сообщила пресс-служба мэрии.

Школьный ресторан в гимназии рассчитан на 612 мест. Раис РТ и мэр Казани попробовали блюда из школьного меню. «Вкусно, как в детстве!» – поделился мэр.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин открыл в Набережных Челнах две новые школы – Центр образования №16 и гимназию №57 Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда

Школа с Face ID в Набережных Челнах

Премьер-министр РТ Алексей Песошин открыл в Набережных Челнах две новые школы – Центр образования №16 и гимназию №57, а также детский сад.

«Строители построили в республике 11 новых школ. Ваша школа получилась красивой, уютной, просторной, здесь есть все для раскрытия потенциала учеников», – отметил Песошин на линейке в Центре образования №16.

Премьер-министр Татарстана вручил директору школы Рамилю Садриеву сертификат на приобретение компьютерного оборудования.

Центр развития ребенка – детский сад №132 «Сандугач» – расположен в жилом микрорайоне «Яшьлек» Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда

Гимназия №57 находится в микрорайоне «Притяжение». Вход возможен только через пропускной пункт, оснащенный «считывателем» лиц (Face ID). Школа рассчитана на 1,5 тыс. мест.

Центр развития ребенка – детский сад №132 «Сандугач» – расположен в жилом микрорайоне «Яшьлек» и построен по программе «Создание новых мест для детей до трех лет в дошкольных образовательных учреждениях».

«Это детский сад – один из самых больших, рассчитан на 340 мест, здесь 18 групп. В здании имеются все условия для качественного воспитательного процесса», – подчеркнул Алексей Песошин.

Новый корпус политехнического лицея №182 в казанском микрорайоне «Салават Купере» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Не здание, а фантастика»: в «Салават Купере» построили новый корпус лицея

Новый корпус политехнического лицея №182 в казанском микрорайоне «Салават Купере» открыл Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин.

«Сегодня праздник знаний и начало нового учебного года. Органы государственной и муниципальной власти Татарстана вопросам педагогического образования, обучения в школах, техникумах и вузах республики уделяют исключительное значение, ведь дети — наше будущее», — сказал спикер парламента на открытии нового корпуса лицея.

Фарид Мухаметшин отметил, что за пять лет в республике построено 50 школ и 51 детский сад. Только в этом году введены в строй 12 школ Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Он отметил, что за пять лет в республике построено 50 школ и 51 детский сад. Только в этом году введены в строй 12 школ. Рождаемость, по его словам, в регионе растет, первоклассников становится все больше и больше.

Новый корпус рассчитан на 1,5 тыс. учеников. Директор лицея №182 Руслан Дуженков отметил, что новый корпус открыт в год пятилетия учебного заведения. «Это не здание, а просто фантастика. Оно построено с душой и трепетным подходом», — отметил он в беседе с журналистами.

День знаний в гуманитарной гимназии-интернате для одаренных детей в селе Актаныш прошел с участием Айдара Салимгараева Фото: © «Актаныш-информ»

«День знаний — самый светлый праздник»

День знаний в гуманитарной гимназии-интернате для одаренных детей в селе Актаныш прошел с участием руководителя Республиканского агентства печати и массовых коммуникаций «Татмедиа» Айдара Салимгараева. Он поздравил учащихся гимназии от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Мы ценим вклад каждого учителя в обучение и воспитание гармонично развитых личностей, ответственных за судьбу Отечества. Вашу особую роль подчеркивает проводимый в России Год педагога и наставника, объявленный указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — говорится в поздравлении.

Руководитель «Татмедиа» вручил почетные грамоты и благодарственные письма учителям гимназии за их высокие достижения Фото: © «Актаныш-информ»

Руководитель «Татмедиа» также вручил почетные грамоты и благодарственные письма учителям гимназии за их высокие достижения, сообщает «Актаныш-информ».

«День знаний — самый светлый праздник. В гимназии он прошел очень красиво. Мы также побывали внутри, посмотрели. Прекрасные современные классы, оборудование, созданы все возможности для учащихся. Желаем, чтобы дети ценили условия, созданные при поддержке руководства Республики Татарстан, и хорошо учились!» — сказал Айдар Салимгараев.

Глава Актанышского района Ленар Зарипов подчеркнул, что День знаний — праздник не только для школьников, но и для всех жителей.

В День знаний автоинспекторы Татарстана провели для учащихся занятия по безопасности дорожного движения Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Всем первоклашкам раздали световозвращающие брелоки

В День знаний автоинспекторы Татарстана провели для учащихся занятия по безопасности дорожного движения. А все первоклассники по инициативе Правительства РТ получили подарки в виде световозвращающих элементов (наклейки, браслеты, брелоки и т.д.). Они будут предупреждать водителей в темное время суток о том, что на дороге находится ребенок.

Начальник Управления Госавтоинспекции МВД по Татарстану Рустем Гарипов поздравил школьников с началом учебного года в казанском лицее №177 и напомнил о правилах дорожного движения.

«Начался новый учебный год, и все мы знаем, что дорога к знаниям должна быть безопасной. Ребята, давайте вместе соблюдать правила дорожного движения. Только работая сообща, мы сохраним свои жизни и будем примером для остальных. Ваш лицей – гордость Татарстана, вступайте в ЮИД, с праздником вас!» – сказал он.

Сегодня же в честь Года национальных культур и традиций во всех школах прошли классные часы, уроки, посвященные народным художественным промыслам и ремеслам республики.

Герои России провели «Уроки Мужества»

Сегодня в школах Татарстана прошли «Уроки Мужества». В Казанском лицее №187 к школьникам в праздничный день пришли два Героя России.

Летчик-испытатель Марат Алыков встретился с кадетским классом Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Летчик-испытатель Марат Алыков встретился с кадетским классом. Он посоветовал кадетам серьезно подумать о службе в армии. По его словам, это должен быть осознанный выбор, потому что армия – это образ жизни, службе отдаются всецело.

«Мне бы в этот день очень хотелось вам сказать, что надо очень здорово учиться. Я прекрасно понимаю, вы молодые люди, безусловно, кроме учебы, хочется заниматься чем-то другим. Поверьте моему жизненному опыту, чем лучше вы будете учиться, впитывать в себя знания, тем по жизни вам будет проще и легче», – отметил Марат Алыков.

Герой России Александр Борисевич на встрече с 11-классниками рассказал о своем подвиге в Первой чеченской кампании Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Герой России Александр Борисевич на встрече с 11-классниками рассказал о своем подвиге в Первой чеченской кампании.

«Герой России – ваш земляк из экипажа танка “Алеша” (Расим Баксиков, – прим. Т-и). Приятно то, что мы с ним встречались. И героев добавляется в связи со специальной военной операцией, которую проводит наша страна. Там принимают участие все наши народы, Татарстан вносит серьезный вклад в победу», – отметил Александр Борисевич.

Сам Расим Баксиков принял участие в торжественной линейке в школе №6 города Лениногорска. Ей присвоили имя Героя России Дамира Исламова, который учился в ней.

Баксиков – танкист с позывным Монолит. Шестого июня в зоне проведения специальной военной операции на Запорожском направлении российский танк с позывным «Алеша» в одиночку сразился с восемью бронированными машинами противника, среди которых были два танка. Бой длился более 30 минут — его запечатлели с помощью дрона бойцы, корректировавшие артиллерию.

Расим Баксиков принял участие в торжественной линейке в школе №6 города Лениногорска Фото: © Ильмира Гареева / «Татар-информ»

«Сегодня мы собрались в знак признания и уважения к действиям российских военных во время проведения специальной военной операции. Сегодня военнослужащие на передовой проявляют образцы стойкости и мужества. Прямо сейчас наши современные герои, выполняя свой долг, оказываются в ситуациях между жизнью и смертью, требующих от человека проявления мужества и настоящей воинской доблести. Во время такой спецоперации погиб и наш выпускник — Дамир Исламов», — сказала директор школы Ирина Никифорова и объявила минуту молчания.

«Солдат воюет не за награды, а за мирное небо»

Пестречинской школе №1 присвоили имя Героя России Ивана Додосова. В торжественной линейке принял участие сам военный, когда-то окончивший это образовательное учреждение, и его боевой товарищ – Герой России Артур Орлов.

«Не так давно стоял здесь я, справа, мальчик-первоклассник маленького роста, — поделился воспоминаниями Герой России. — Прошел жизненный путь, переходя во второй, потом в третий, затем в четвертый класс и так далее… Когда перешел в одиннадцатый класс, думал: „Наконец-то я скоро выпускник“. Теперь жалею, что торопился. Не торопитесь, дорогие школьники! Попрошу гордиться тем, что вы будете выпускаться из школы имени Героя России», — отметил Додосов.

В торжественной линейке в Пестречинской школе №1 принял участие Герой России Иван Додосов Фото: © Люция Сиразеева / «Татар-информ»

После линейки Герои России провели «Урок Мужества» для старшеклассников. Иван Додосов рассказал, что о присвоении высокого звания он узнал в три часа ночи и с первого раза даже не поверил в это.

«До конца осознал это только тогда, когда генерал армии [глава Минобороны России Сергей] Шойгу наколол мне на грудь Звезду Героя. Но на этом я не останавливаюсь, будем идти дальше, работать и завоевывать новые награды. Но самое главное — солдат воюет не за награды, а за мирное небо», — подытожил Иван Додосов.