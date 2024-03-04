Новые школы, детсады и технопарки: что получит Татарстан от нацпроекта «Образование»

В этом году по нацпроекту планируется построить 11 школ более чем на 9,5 тыс. мест и 10 детских садов на 2,2 тыс. мест

Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане за год построят 11 школ и 10 детских садов

На реализацию национального проекта «Образование» в Татарстане в 2019-2024 годах было выделено 28,5 млрд рублей, в том числе более 20 млрд рублей – из федерального бюджета, сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на брифинге в Доме Правительства РТ.

В этом году по нацпроекту планируется построить 11 школ более чем на 9,5 тыс. мест и 10 детских садов на 2,2 тыс. мест. «Большую роль для развития системы образования играют инфраструктурные проекты. В рамках действующих национальных проектов, программ и отдельных решений руководства республики в 2019-2023 годах построено 46 школ почти на 40 тыс. мест», – рассказал глава Минобрнауки.

В том числе, по его словам, на строительство 15 школ на 17 тыс. мест по нацпроекту были привлечены средства из федерального бюджета. «Это позволило разгрузить школы, уменьшить количество обучающихся во вторую смену, особенно в крупных городах», – подчеркнул Хадиуллин.

Он добавил, что в 2019-2023 годах в Татарстане было построено 82 детских сада на 16,5 тыс. мест, в том числе по нацпроекту «Демография» с федеральным финансированием – 42 детсада.

Кроме того, отремонтировано 18 спортивных залов сельских школ, что позволило открыть кружки по волейболу, баскетболу, игровым видам спорта.

Ильсур Хадиуллин рассказал, что на реализацию нацпроекта «Образование» в РТ в 2019-2024 годах было выделено 28,5 млрд рублей Фото: prav.tatarstan.ru

До конца года еще в 72 сельских школах будут открыты «Точки роста»

В школах всех районов Татарстана по нацпроекту создано 436 центров образования «Точка роста». И все они оснащены современным оборудованием. В этих центрах школьники осваивают программы общего и дополнительного образования.

До конца этого года еще в 72 сельских школах будут открыты «Точки роста» и обновлено учебное оборудование в кабинетах физики, химии, биологии, рассказал глава Минобрнауки.

«Все эти условия работают на повышение функциональной грамотности, качества образования. И эти результаты мы видим во время государственной итоговой аттестации, при участии наших школьников в различных конкурсах и олимпиадах. Так, например, в прошлом году среди 210 выпускников, набравших сто баллов по ЕГЭ, 15 выпускников школ – “Точек роста”», – подчеркнул он.

Кроме того, по нацпроекту «Образование» около 230 школ и колледжей получили современное компьютерное и мультимедийное оборудование.

В школах всех районов Татарстана по нацпроекту создано 436 центров образования «Точка роста» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По федеральному проекту «Патриотическое воспитание граждан РФ» почти в тысяче школ республики введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. «До конца этого года все школы республики будут оснащены государственными символами России и Татарстана. Это будет укреплением фундамента для воспитания молодежи в духе патриотизма», – заметил Хадиуллин.

В Казани появятся два детских технопарка «Кванториум»

Глава Минобрнауки заявил, что благодаря нацпроекту развивается сеть учреждений дополнительного образования. Так, в 2020 году в Елабужском филиале КФУ создан Дом научной коллаборации. «Основной акцент в его работе делается на такие направления развития науки, как рациональное природопользование, экология, сельскохозяйственные науки, биотехнологии», – уточнил он.

В республике созданы три центра цифрового образования детей «IT-куб». В этом году в Набережных Челнах появится еще один такой центр. Они работают по программам дополнительного образования технической направленности, проводят мероприятия по современным цифровым технологиям и информатике, знакомят школьников с технологиями искусственного интеллекта.

«По итогам 2023 года охват детей дополнительным образованием составил 81%, чему способствовало и создание центров дополнительного образования», – отметил министр.

В этом году два технопарка откроются в казанских школах № 64 и 174 Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На сегодня также функционируют шесть детских технопарков «Кванториум». В этом году два технопарка откроются в казанских школах № 64 и 174. «В школьных технопарках работают кружки практической физики, химии, биологии, ментальной арифметики. Центры являются активными организаторами конкурсов для детей и педагогов, готовят обучающихся к чемпионатам профессионального мастерства, включая “Абилимпикс”», – сказал спикер.

Кроме того, по нацпроекту «Образование» создано 64 мастерские в колледжах и техникумах. «Большую роль в росте привлекательности профессионального образования играют крупные проекты по созданию ресурсных центров. В настоящее время в Татарстане их создано 47», – подчеркнул Хадиуллин.

В Татарстане будут работать 14 образовательно-производственных центров и кластеров

В России с 2022 года действует федеральный проект «Профессионалитет». По нему колледжи и техникумы сотрудничают с производственными предприятиями, чтобы студенты получали практические навыки, рассказал министр.

По его словам, всего в Татарстане по этому проекту к 1 сентября будет функционировать 14 образовательно-производственных центров и образовательных кластеров профессионального образования. В том числе семь центров были созданы в 2022-2023 годах.

В России с 2022 года действует федеральный проект «Профессионалитет» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В послании Федеральному Собранию 29 февраля Президент РФ Владимир Путин озвучил ряд новых инициатив, касающихся системы образования. Это инфраструктурные проекты по строительству и капремонту детсадов, школ, учреждений профессионального и высшего образования, общежитий, обновлению парка школьных автобусов. И решения по повышению престижа и поддержке учителей, закреплению в профессии молодых профессионалов», – добавил Хадиуллин.

Он напомнил, что глава государства анонсировал запуск пяти новых национальных проектов, которые «в той или иной степени затронут систему образования». «В национальном проекте “Кадры”, направленном на преодоление риска нехватки специалистов, система образования будет играть ведущую роль. Проект призван помочь в обучении и профессиональном развитии граждан страны», – отметил министр.

По проекту до 2028 года необходимо подготовить около миллиона специалистов рабочих профессий. «Президент подчеркнул, что для этого должна укрепиться связка всех уровней образования – от школы до вуза, все они должны работать в единой логике, включая работодателей», – заявил спикер.

Ринат Садыков: «Республика уже пятый год подряд становится победителем всероссийского конкурса «Регион добрых дел» и выигрывает федеральную субсидию» Фото: prav.tatarstan.ru

В республике около 182 тыс. человек разного возраста стали волонтерами

Татарстан участвует в реализации федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование». Прежде всего, эта работа связана с развитием волонтерского движения в республике, сказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Уже около 182 тыс. человек разного возраста вошли в число добровольцев. Татарстан в 2023 году перевыполнил значение показателя проекта “Социальная активность” на 28%. Республика уже пятый год подряд становится победителем всероссийского конкурса “Регион добрых дел” и выигрывает федеральную субсидию. Пятый год подряд Татарстан получает более 7 млн рублей на развитие добровольчества в разных городах и районах», – сообщил спикер.

Помимо этого, реализуется республиканский проект по развитию добровольчества до 2025 года. Здесь финансирование составляет 17,3 млн рублей. «Все эти средства в совокупности направляются на развитие добровольческих центров в разных муниципалитетах, на их материально-техническое обеспечение и проведение социальных мероприятий», – пояснил Садыков.

Он добавил, что волонтеры республики подключились к сбору гуманитарных грузов и участвуют в их доставке в Лисичанск и Рубежное.

За прошлый год увеличилось количество военно-патриотических клубов для подростков с 153 до 174 Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Количество военно-патриотических клубов выросло до 174

За прошлый год увеличилось количество военно-патриотических клубов для подростков с 153 до 174. Они расположены в каждом муниципальном образовании. Всего в них занимаются более 14 тыс. детей старшего возраста, отметил Садыков.

По его словам, по нацпроекту «Образование» в республике реализуется федеральный проект «Регион для молодых». Он дает возможность субъектам РФ получать дополнительное финансирование на создание инфраструктуры и реализацию молодежных социально значимых проектов.

«За прошлый год 136 млн рублей по федеральному проекту привлекли для реконструкции двух молодежных центров. Один из них открыт в Альметьевске. Второй объект – молодежный центр “Вертолет” в Казани – в ближайшее время откроется после капремонта», – подчеркнул спикер.

В этом году по проекту Татарстан получит на 50 млн рублей больше – 188,5 млн рублей. Половина этих средств пойдет на первый этап ремонта здания ДК химиков – молодежного центра Минмолодежи. «Вторая часть будет направлена на реализацию разных проектов – образовательных программ для молодежной политики, закупку оборудования для палаточных лагерей, проведение просветительских мероприятий для сельской молодежи», – заметил министр.

Садыков также напомнил, что Владимир Путин в послании Федеральному Собранию объявил о запуске национального проекта «Молодежь России». «Уверен, что это позволит нам еще больше сделать для молодежи и вместе с молодежью», – заключил он.