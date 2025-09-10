Новые власти Сирии приедут на российско-арабский саммит в Москву

На российско-арабский саммит, который впервые будет проходить в Москве, приедут представители новых властей Сирии. Эту информацию сообщает ТАСС со ссылкой на посольство арабской республики.

При этом в дипломатическом ведомстве не стали уточнять, на каком уровне предполагается участие.

Российско-арабский саммит будет проходить в Москве 15 октября. В саммите ожидается участие стран Ближнего Востока и Африки, входящих в Лигу арабских государств.