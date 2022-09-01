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Политика
1 сентября 2022  16:08

Новые санкции: ЕС обвинил еще трех российских политиков в «подрыве суверенитета Украины»

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Евросоюз ввел санкции против еще трех российских депутатов, обвинив их в «подрыве суверенитета Украины». Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.

Так, вступили в силу ограничения против депутатов Госдумы Аллы Поляковой и Антона Ткачева, а также члена Совфеда Валерия Пономарева. Теперь список россиян, попавших под санкции ЕС, начитывает 1232 фамилии.

В документе уточняется, что Полякова и Ткачев обвиняются в голосовании за обращение Госдумы к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о признании суверенитета ДНР и ЛНР, а сенатор Пономарев — в голосовании за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной поддержке с ДНР и ЛНР. Как полагают в ЕС, действия политиков направлены «на подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, ее дальнейшую дестабилизацию».

#санкции #евросоюз
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