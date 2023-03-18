«Новые романтические мелодии»: в Казани прошел третий концерт фестиваля L’arte del arco

В казанском Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева прошел третий концерт

11-го весеннего международного фестиваля L’arte del arco, где совместно с оркестром La Primavera прозвучала электроскрипки и казахский кылкыбыз.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На сцене выступила российская солистка Киира Клаусс, виолончелист Сергей Полтавский и казанский композитор Ильяс Камал.



«Третий концерт, мы достигли экватора на нашем марафоне самых разных струнно-смычковых инструментов, – рассказал художественный руководитель L’arte del arco Рустем Абязов. – Публика в этом году сложилась такая, которая уже привыкла к оркестру и нашему фестивалю. У нас есть поклонники. Сказать, что наплыв новой публики я не могу, хотя безусловно приходят. У нас не принято аплодировать между частями, и привычный слушатель об этом знает. И когда я слышу, что кто-то начинает бурно аплодировать, моя душа радуется, я понимаю, что у нас новый зритель».

Он отметил, что фестиваль в будущем продолжит приглашать музыкантов, играющих на старинных инструментах, поскольку это нововведение показало хороший отклик со стороны публики.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он добавил, что в последний день фестиваля запланирована насыщенная программа. Зритель сможет услышать барочную скрипку, виоль д`амур, китайскую эрху и виолончель.

Так, в первом отделении для зрителей была представлена программа Сергея Полтавского на виоль д`амур, следом солист сыграл партию на альте.

«Виола, которая сегодня представлена, редкий и старинный инструмент, которому уже сто лет. Со временем виола начала терять свою позицию, и был придуман инструмент с резонаторными струнами — виола д`амур, которая была как ответ на популярность скрипки. Виола сама по себе наполненная любовью, так что перед зрителем представлен спектр новых романтических мелодий. Второй мой инструмент — альт и скажу, что дети редко на нем играют. Обычно их творческий путь начинается со скрипки. В подростковый период те, у кого большие руки, позволяют переходить на альт, но это нечастый случай», — рассказал Сергей Полтавский.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Затем выступила российская солистка Киира Клаусс с абсолютно новой для фестиваля программой — игрой на электроскрипке. Абязов рассказал, что электроскрипка позволяет в процессе исполнения накладывать музыкальные фразы, записывать звуки и воспроизводить.

Солистка отметила, что для нее это новый опыт — играть свою программу вместе с классическим оркестром.

«Техника моего исполнения с процессором, с лупером очень непроста, особенно для академических музыкантов.

Для оркестра это сложная задача сыграть ритмичные партии, вместе с синкопированными партиями.

Музыка ведь наука о чувствах. Моя программа несет в себе разных персонажей, передает много эмоций.

Я предлагаю зрителю пофантазировать, извлечь для себя свой вывод, поразмышлять о том, что хотел показать автор», — поделилась Киира Клаусс.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После выступил казанский композитор Ильяс Камал с игрой на казахском народном инструменте — кыл-кубыз. Инструмент состоит из натуральных материалов — сосновая древесина, козья шкура, а струна сделана из настоящего конского волоса, рассказал исполнитель. По его словам, в этом году он не планировал появляться на сцене, но поскольку солист из Казахстана Максат Медеубек не смог присутствовать, а подвести ожидания зрителя нельзя, ему удалось подготовить программу за две недели.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Инструмент древнетюркский и имеет общие корни с казахским народом, а у нас он на этапе возрождения. Он не является моим основным инструментом, я, как член Союза композиторов, с подачи Рашида Калимуллина начал возвращать этот инструмент к жизни. У него есть огромная коллекция разных видов кыл-кубыза. Если сравнивать с виолончелью, у них совсем мало общего», — рассказал Ильяс Камал.