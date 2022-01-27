Новые резиденты ТОСЭР «Менделеевск» вложат в создание производств 7,5 млрд рублей

ТОСЭР Менделеевск пополнился тремя новыми резидентами, которые инвестируют в создание новых производств почти 7,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Среди новых резидентов компания «Белогривка», которая построит одноименный молочный комплекс, где будет производить молочную продукцию и продукцию животноводства. В его создание компания вложит 703 млн рублей. Новое производство создаст 46 рабочих мест.

Еще два новых резидента построят по одному новому заводу по производству тиосульфата аммония. Завод компании «ДЖИЭСЭМ КЕМИКЭЛ – УДОБРЕНИЕ» стоимостью 455 млн рублей будет производить удобрения и азотные соединения и создаст 48 рабочих мест. Компании «ЛАТОССА» вложит в свой проект 6,3 млрд рублей. Этот завод будет производить мыло, моющие, чистящие и полирующие средства и создаст 11 рабочих мест.