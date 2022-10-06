Новые регионы включили в обновленную Конституцию России

На официальном портале правовой информации опубликовали новую версию Конституции России, в которой в составе страны появились четыре новых субъекта. Наименования новых регионов – Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область и Херсонская область – указаны в статье 65 третьей главы Конституции РФ «Федеративное устройство».

ДНР и ЛНР в составе России сохранят статус республик и свои прежние названия, государственным языком будет русский. Запорожская и Херсонская области также войдут в состав РФ в качестве отдельных субъектов – они останутся областями. Пределы республик и областей будут определяться их границами, которые «существовали на день их образования и принятия в РФ».

Отмечается, что ДНР и ЛНР входят в РФ в границах 2014 года, установленных в их конституциях.

Напомним, церемонии подписания договоров о присоединении к России новых регионов прошла в Кремле 30 сентября с участием Президента Владимира Путина. Решение о вхождении в состав РФ регионы приняли после проведения референдумов.