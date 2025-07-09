Новые регионы России полностью включены в систему социальной поддержки

Новые регионы России полностью интегрированы в государственную систему социальной поддержки граждан. Об этом сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков, его слова приводит РИА Новости.

По итогам прошлого года выплаты получили 2,5 миллиона жителей этих субъектов на общую сумму свыше 494,3 миллиарда рублей.

Чирков отметил, что Социальный фонд обеспечил выплату всех пенсий и мер социальной поддержки в новых субъектах согласно российскому законодательству, что свидетельствует о полной интеграции этих территорий в общероссийскую систему соцподдержки.

Кроме того, он подчеркнул, что всего за прошлый год на пенсионное обеспечение 43,6 миллиона российских пенсионеров было направлено 11,1 триллиона рублей, что составляет более 68% расходов Социального фонда. В сфере социальной поддержки гражданам было оказано 280 миллионов услуг по 121 мере помощи.