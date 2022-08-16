Новые ракетные корабли «Торнадо» и «Сарсар» представил Татарстан на форуме «Армия-2022»

Инновационные разработки в судостроении представила корпорация «Ак Барс» на международном военно-техническом форуме «Армия-2022», который проходит в московском конгрессно-выставочном центре «Патриот». Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Представлены как основные проекты — строящиеся предприятиями корпорации серийные корабли и суда, так и инновационные разработки, в частности, малый ракетный корабль проекта 21632 “Торнадо”, малый ракетный корабль проекта 21635 “Сарсар” и многоцелевой патрульный корабль проекта 22160», — говорится в сообщении.

Делегация Татарстана во главе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым в эти дни принимает участие в восьмом международном военно-техническом форуме «Армия-2022».

Кроме судостроительной корпорации «Ак Барс», Татарстан представляет Казанский вертолетный завод, АО «Ремдизель», АО «Эникс» и другие предприятия.