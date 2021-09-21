Новые пункты пополнения транспортных карт заработали в Казани

В Казани заработали новые пункты продаж и пополнения транспортных карт для поездок в общественном транспорте. Об этом мэрия столицы РТ сообщила в своем телеграм-канале.

Теперь казанцы смогут пополнить свою карточку или приобрести новую по адресам: Фучика, 72; Адоратского, 12 и 1к; Бигичева, 2а; Мавлютова, 17; Фучика, 96 и Даурская, 27а.

Кроме того, новые пункты разместились на остановке общественного транспорта «Солнышко», в магазине «Хария» по улице Максимова, в ТЦ «Удача», в переходе на площади Тукая и на станциях метро.