Промпарки и логистический хаб: глава Зеленодольска анонсировал новые проекты

Развитие Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра и строительство новых промпарков обсудили сегодня на сессии Зеленодольского района. Как будут развивать территории на западе от Казани и в чем признался глава Михаил Афанасьев Деду Морозу, - в репортаже «Татар-информ».

Итоговая сессия Зеленодольского района прошла в новогодней атмосфере

Фото: zelenodolsk.tatarstan.ru

«Для жителей Зеленодольска этот год стал годом сплоченности, добра и созидания»

Итоговая сессия города и района прошла в новогодней атмосфере. Прошло награждение отличившихся жителей района — предпринимателей, сотрудников исполкома, руководителей образовательных учреждений. Помимо этого, трех заведующих детскими садами «Гусельки», «Аленький цветочек» и «Елочка» с почестями проводили на заслуженный отдых.

В повестке заседания было рассмотрено 13 рабочих вопросов — бюджет, развитие молодежной политики, строительство и ремонт дорог, создание индустриальных парков и другие.

После — в зале Центра культуры имени Горького появился Дед Мороз, который стал искать «мальчика Мишу». Главный волшебник предоставил слово главе района Михаилу Афанасьеву и поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом.

«Вел себя по-разному, но в целом неплохо», — отчитался перед Дедушкой глава муниципального образования, а затем рассказал, каким был год для жителей района.

«Этот год Зеленодольск провел под знаком 90-летия города и для его жителей стал годом сплоченности, добра и созидания», — отметил глава района.

Несмотря на вызовы времени, город и район стабильно удерживает высокие позиции Фото: © «Татар-информ»

Основным вызовом стало проведение спецоперации на Украине, в районе был создан ряд мер по поддержке мобилизованных и их семей.

«В сентябре, с началом частичной мобилизации, в районе был развернут штаб по поддержке мобилизованных зеленодольцев и их семей. За счет местного бюджета дети обеспечены горячим питанием в школах, родители освобождены от оплаты за детский сад, организовано бесплатное посещение объектов спорта и культуры. Продолжается адресная поддержка по индивидуальным обращениям, открыты пункты сбора гуманитарной поддержки в рамках республиканского движения „Ярдэм Янэшэ“. Я хочу поблагодарить наши промышленные предприятия, представителей бизнеса, волонтеров и каждого жителя района за помощь, веру и патриотизм!» — сказал глава.

Впервые за последние 30 лет в Зеленодольске построена новая школа

Михаил Афанасьев подчеркнул, что несмотря на вызовы времени, город и район стабильно удерживает высокие позиции.

«Мы кратно продвинулись в рейтинге муниципалитетов по социально-экономическому развитию. Активно и с динамикой работали наши предприятия промышленной отрасли — завод имени Горького, Серго, ЗКПБ и другие. Наряду с гигантами активно работали резиденты ТОСЭР. В 2023 году планируем создание новых промпарков, в том числе в сельских поселениях», — отметил руководитель района.

В Зеленодольске построена новая школа — современный многопрофильный лицей имени Ломоносова на 1224 места Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Отметил он и ряд инфраструктурных объектов, которые стали долгожданными для зеленодольцев. Так, впервые за последние 30 лет в Зеленодольске построена новая школа — современный многопрофильный лицей имени Ломоносова на 1224 места.

По федеральным проектам построены Центр культурного развития, городская детская поликлиника, врачебная амбулатория. Продолжается строительство многопрофильной поликлиники в селе Осиново.

Наиболее живой отклик у жителей вызвала реализация программы «Наш двор», ремонт дорог и реконструкция общественных пространств.

Живой отклик у жителей вызвала реализация программы «Наш двор» Фото: zelenodolsk.tatarstan.ru

Завершилось строительство третьей очереди парка «Березовая роща», здесь появился современный памп-трек и новая зона отдыха. Открылся обновленный парк в Осиново с воркаутом и смотровой площадкой. Парк Алтынова стал победителем Всероссийского конкурса малых городов. В 2023 году в Зеленодольске появится новое общественное пространство, соединяющее две его части пешеходной тропой.

«У нас много заделов, предстоит сделать многое по строительству многоквартирных домов, дорожному строительству, нужен крупный спортивный объект с бассейном, оборудованным глубокой чашей. Мы об этом с Президентом уже разговаривали. Это позволит зеленодольцам заниматься глубоководным видом спорта — акватлоном. Также нужен универсальный спортивный зал, манеж. По этим объектам также есть понимание», — анонсировал Афанасьев.

«Точка роста Зеленодольского района и республики — Свияжский межрегиональный мультимодальный центр»

По словам главы района, одна из точек роста не только района, но и республики — Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр (СММЛЦ). Здесь формируется крупный логистический хаб благодаря ТрансСибу и развитию коридора «Север-Юг».

Весной на Свияжском мультимодальном логистическом центре дали старт строительству элеваторного комплекса «Свияжск-Зернопродукт» на 112 тыс. тонн стоимостью 2,7 млрд рублей Фото: sktatflot.ru

«Это масштабный проект. Все поручения есть. Работа по нему ведется. Это будет территория в несколько тысяч гектаров с созданием новых рабочих мест, социальных объектов и жилыми застройками», — отметил Афанасьев.

Напомним, весной на СММЛЦ дан старт строительству элеваторного комплекса «Свияжск-Зернопродукт» на 112 тыс. тонн стоимостью 2,7 млрд рублей.

В ноябре произведен первый стык газопровода к СММЛЦ. Кроме этого здесь запланировано строительство комплекса по производству сжиженного природного газа. Проект ведет компания «Газпром-технологии» с общим объемом инвестиций 28 млрд рублей. А крупнейшая в России транспортная компания «Феско» рассматривает СММЛЦ под строительство терминально-логистического комплекса.

Совместно с Министерством экономики Татарстана под руководством Мидхата Шагиахметова подготовлена заявка на софинансирование затрат на строительство дополнительной инженерной инфраструктуры СМЛЦ на сумму 1,4 млрд рублей, в том числе, более 600 млн рублей.

В ноябре произведен первый стык газопровода к СММЛЦ Фото: president.tatarstan.ru

В 2023 году начнется создание крупного промпарка «Тура 2.0»

Существующие промышленные парки будут наращивать свою мощь, «дозаполняться» резидентами. Так, например, на сегодняшний день в промпарке «Зеленодольск» работают 25 резидентов ТОСЭР. Создано более 11 тыс. рабочих мест. Сумма инвестиций достигла 12 млрд рублей, что составляет 18% от всех доходов района.

Заполняемость промпарков «Зеленодольск» и «М-7» достаточно плотная, а потому на прилегающих к паркам территориях, формируется новый пул резидентов.

В 2023 году начнется создание крупного промышленного парка под рабочим названием «Тура 2.0». Он расположится на 30 гектаров с примыканием к трассе М7.

«Будем усиливать экономическую составляющую района, что позволит нам уйти от монозависимости и сделать экономику нашего района более многогранной», — отметил руководитель муниципального образования.

Существующие промышленные парки будут наращивать свою мощь, «дозаполняться» резидентами Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Работы много, но у нас есть и силы, и желание, и возможности реализовать данные задачи. Какие-то вопросы мы уже можем решать сами, без поддержки республики, по крупным вопросам будем обращаться к Правительству, в том числе к Президенту Рустаму Минниханову», — озвучил задачи на предстоящий год глава района.

Индустриальный парк «Октябрьский» за 3 млрд рублей создаст 200 рабочих мест

В Октябрьском сельском поселении Зеленодольского района построят еще один индустриальный парк под рабочим названием «Октябрьский». Проект на голосование вынесла замруководителя исполкома района Анастасия Бауэр. Депутаты единогласно поддержали данное решение.

По словам спикера, общая площадь индустриального парка составит 25 гектаров. Мастер-план уже создан, площадки сформированы. Все они получили одобрение Президента РТ Рустама Минниханова на инвестиционном совете.

Индустриальный парк «Октябрьский» расположен на прилегающей территории к парку «Зеленодольск» с возможностью выхода на федеральную трассу М7. Парк будет полностью обеспечен энергетическими ресурсами, в границах внутри участка разместятся все точки подключения к сетям и инженерно-техническому обеспечению.

В Октябрьском сельском поселении Зеленодольского района построят еще один индустриальный парк под рабочим названием «Октябрьский» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В рамках создания парка планируется привлечение инвестиций порядка 3 млрд рублей и создание не менее 200 рабочих мест. В сумме НДФЛ в местный бюджет от реализации проектов парка составит 50 млн рублей. Все необходимые положительные заключения нами получены», — отметила спикер.

«Над названием надо будет подумать нам всем вместе, оно должно быть звучное и яркое, чтобы все резиденты выстроились к нам в очередь», — дал поручения глава района.

Зеленодольский район сегодня — это 56 млрд рублей валового территориального продукта и более 20 млрд — оборота розничной торговли. Треть объема ВТП — это доля малого бизнеса.

В сфере предпринимательства, с учетом самозанятых, работают 25 тысяч человек. Рост — 112%.

В 2022 году 152 предприятия получили 2,1 млрд рублей в рамках республиканских и федеральных антикризисных мер поддержки.