Новые проекты «Иннополиса» создадут в Татарстане свыше 20 тыс. рабочих мест

Министру экономического развития России Максиму Решетникову презентовали новые перспективные объекты в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Иннополис», которые позволят создать в Татарстане свыше 20 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ, ссылаясь на слова генерального директора «Иннополиса» Рената Халимова.

По его словам, среди новых объектов появятся Центр обработки данных, роботизированная гостиница, парк высокотехнологичных производств в Верхнеуслонском районе, индустриальный парк в Лаишевском районе.

«В общей сложности на новых объектах ОЭЗ «Иннополис» будет создано более 20 тысяч рабочих мест. В Лаишевском районе компания ICL создаст производство материнских плат. Технологические возможности предприятия также позволят производить персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, серверы, системы хранения данных», – сказал Халимов министру экономического развития России.

Решетников посетил технопарк имени А.С. Попова, где познакомился с деятельностью особой экономической зоны «Иннополис» и импортозамещающими решениями резидентов. Кроме того, министр побывал в Университете Иннополис, где ему продемонстрировали успехи проектов Центра робототехники, Центра искусственного интеллекта и Центра по верификации парниковых газов.

«В 2022 году Правительство совершенствует регулирование ОЭЗ. Уточняем порядок создания, расширения и ликвидации ОЭЗ, упрощаем все процедуры получения статуса резидента. Срок заключения соглашений с резидентами сократится с 40 до 15 рабочих дней. Продолжаем сотрудничество с иностранными инвесторами, в том числе из исламских государств – Турции, ОАЭ, Азербайджана, Ирана, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана. С участием иностранных инвесторов ведут работу 14 резидентов на территории семи особых экономических зон. ОЭЗ «Алабуга» в Республике Татарстан в их числе», – отметил Максим Решетников.

Фото: пресс-служба министерства экономики Татарстана