news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 14 февраля 2025 08:00
ERID: 2VtzqvHFedT

Новые продукты и сервисы: «ФосАгро-Регион» увеличивает поставки для российского АПК

Крупнейший российский поставщик минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» в 2024 году увеличил поставки на рынок страны. При этом в планах у компании развитие логистических центров в Татарстане. Как для компании прошел 2024 год и какие планы строит руководство на 2025 – в материале «Татар-информа».

Потребность российских аграриев в удобрениях растет

Компания «ФосАгро-Регион» (группа «ФосАгро») в 2024 году увеличила поставки на российский рынок на 2% – до 3,34 млн тонн.

По данным Российской ассоциации производителей удобрений, «ФосАгро» остается лидером по объему поставок удобрений для сельского хозяйства России с долей в 27%. Отечественные производители и поставщики справляются с растущим спросом: в этом году Минсельхоз России прогнозирует очередное увеличение потребности в удобрениях на внутреннем рынке.

Планы по развитию на внутреннем рынке компания успешно выполнила раньше срока, отметил генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников. Так, объем поставок в 3,34 млн тонн превысил запланированный показатель на 10%. Компания продолжает развиваться, уделяя особое внимание российскому рынку. Например, после модернизации завода в Балаково производство удобрений, популярных среди фермеров, вырастет до 3,5 млн тонн.

В свою очередь генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк добавил, что спрос на удобрения в ключевых аграрных регионах стабилен, большая часть поставок традиционно приходится на Черноземье и Юг России. Одновременно растет интерес к технологиям минерального питания растений и современным маркам удобрений в сложных для сельского хозяйства регионах, например, на Дальнем Востоке и северо-западе страны.

Цветные удобрения и семена российской селекции

Компания активно развивает новые каналы продаж. Например, она в очередной раз стала лидером по объему продаж удобрений на Санкт-Петербургской бирже. У «ФосАгро-Регион» самая большая сеть базисов поставки в России – 80 складов в 30 регионах.

Кроме того, расширяется ассортимент: в 2024 году компания начала продавать цветные гранулированные удобрения. Это помогает сельхозпроизводителям бороться с хищениями удобрений на своих складах и избегать ошибок при их внесении на поля. Крупные клиенты могут заказать удобрения определенного цвета, который будет закреплен за ними на весь сезон.

«ФосАгро-Регион» активно развивает и современные агрохимические сервисы. Например, в два раза вырос объем услуг по агрохимобследованию почвы – этим сервисом охвачено за прошлый году более 100 тысяч гектаров. В регионах создан парк автоматизированных почвенных пробоотборников, которые позволяют выполнять полевые работы с высокой скоростью и точностью: производительность каждой такой машины – порядка 2 тысяч гектар в день.

Осенью 2024 года открылась первая собственная агрохимическая лаборатория компании, она получила название «AgroG». Быстрый и точный анализ почвенных проб, который выполняет эта лаборатория, – основа для разработки индивидуальных систем минерального питания растений на каждом поле. Составленные таким образом рекомендации агрономической службы компании помогают аграриям увеличить урожайность на 10-40%, даже в сложных погодных условиях.

Также «ФосАгро-Регион» занялся дистрибуцией семян российской селекции. Продукция доступна уже в 24 регионах, в этом году компания планирует удвоить объем продаж семян. Все поставки эксперты компании могут сопровождать консультациями по использованию удобрений и уходу за растениями.

Свыше 450 тыс. тонн в Татарстан за пять лет

Что касается Татарстана, то за прошедший, 2024 год компания поставила аграриям республики около 90 тыс. тонн удобрений. А за последние пять лет эта цифра вплотную приблизилась к полумиллиону тонн.

В республике работают два центра дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Волга»: в Нурлате и Апастово, а также региональный офис компании в Казани. Суммарно в их развитие компания инвестировала за последние 5 лет более 150 млн рублей.

Отметим, что логистический комплекс в Апастово начал работать в 2022 году, благодаря чему аграрии Апастовского и соседних районов получили доступ к современным технологиям минерального питания растений. Компания продолжает развивать логистику минеральных удобрений в регионе, увеличивая мощности для хранения продукции – не только гранулированных, но и жидких удобрений.

Реклама. ООО «ФосАгро-Волга»

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Набиуллина укротила инфляцию? Какого решения по ключевой ставке стоит ждать от ЦБ

Набиуллина укротила инфляцию? Какого решения по ключевой ставке стоит ждать от ЦБ

13 февраля 2025
Минниханов утвердил даты празднования Уразы и Курбан-байрама в 2025 году

Минниханов утвердил даты празднования Уразы и Курбан-байрама в 2025 году

13 февраля 2025