Новые продукты и сервисы: «ФосАгро-Регион» увеличивает поставки для российского АПК

Крупнейший российский поставщик минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» в 2024 году увеличил поставки на рынок страны. При этом в планах у компании развитие логистических центров в Татарстане. Как для компании прошел 2024 год и какие планы строит руководство на 2025 – в материале «Татар-информа».

Потребность российских аграриев в удобрениях растет

Компания «ФосАгро-Регион» (группа «ФосАгро») в 2024 году увеличила поставки на российский рынок на 2% – до 3,34 млн тонн.

По данным Российской ассоциации производителей удобрений, «ФосАгро» остается лидером по объему поставок удобрений для сельского хозяйства России с долей в 27%. Отечественные производители и поставщики справляются с растущим спросом: в этом году Минсельхоз России прогнозирует очередное увеличение потребности в удобрениях на внутреннем рынке.

Планы по развитию на внутреннем рынке компания успешно выполнила раньше срока, отметил генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников. Так, объем поставок в 3,34 млн тонн превысил запланированный показатель на 10%. Компания продолжает развиваться, уделяя особое внимание российскому рынку. Например, после модернизации завода в Балаково производство удобрений, популярных среди фермеров, вырастет до 3,5 млн тонн.

В свою очередь генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк добавил, что спрос на удобрения в ключевых аграрных регионах стабилен, большая часть поставок традиционно приходится на Черноземье и Юг России. Одновременно растет интерес к технологиям минерального питания растений и современным маркам удобрений в сложных для сельского хозяйства регионах, например, на Дальнем Востоке и северо-западе страны.

Цветные удобрения и семена российской селекции

Компания активно развивает новые каналы продаж. Например, она в очередной раз стала лидером по объему продаж удобрений на Санкт-Петербургской бирже. У «ФосАгро-Регион» самая большая сеть базисов поставки в России – 80 складов в 30 регионах.

Кроме того, расширяется ассортимент: в 2024 году компания начала продавать цветные гранулированные удобрения. Это помогает сельхозпроизводителям бороться с хищениями удобрений на своих складах и избегать ошибок при их внесении на поля. Крупные клиенты могут заказать удобрения определенного цвета, который будет закреплен за ними на весь сезон.

«ФосАгро-Регион» активно развивает и современные агрохимические сервисы. Например, в два раза вырос объем услуг по агрохимобследованию почвы – этим сервисом охвачено за прошлый году более 100 тысяч гектаров. В регионах создан парк автоматизированных почвенных пробоотборников, которые позволяют выполнять полевые работы с высокой скоростью и точностью: производительность каждой такой машины – порядка 2 тысяч гектар в день.

Осенью 2024 года открылась первая собственная агрохимическая лаборатория компании, она получила название «AgroG». Быстрый и точный анализ почвенных проб, который выполняет эта лаборатория, – основа для разработки индивидуальных систем минерального питания растений на каждом поле. Составленные таким образом рекомендации агрономической службы компании помогают аграриям увеличить урожайность на 10-40%, даже в сложных погодных условиях.

Также «ФосАгро-Регион» занялся дистрибуцией семян российской селекции. Продукция доступна уже в 24 регионах, в этом году компания планирует удвоить объем продаж семян. Все поставки эксперты компании могут сопровождать консультациями по использованию удобрений и уходу за растениями.

Свыше 450 тыс. тонн в Татарстан за пять лет

Что касается Татарстана, то за прошедший, 2024 год компания поставила аграриям республики около 90 тыс. тонн удобрений. А за последние пять лет эта цифра вплотную приблизилась к полумиллиону тонн.

В республике работают два центра дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Волга»: в Нурлате и Апастово, а также региональный офис компании в Казани. Суммарно в их развитие компания инвестировала за последние 5 лет более 150 млн рублей.

Отметим, что логистический комплекс в Апастово начал работать в 2022 году, благодаря чему аграрии Апастовского и соседних районов получили доступ к современным технологиям минерального питания растений. Компания продолжает развивать логистику минеральных удобрений в регионе, увеличивая мощности для хранения продукции – не только гранулированных, но и жидких удобрений.

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