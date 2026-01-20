news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 20 января 2026 07:00

Новые правила выезда за границу: что изменилось с 20 января для поездок с детьми

Читайте нас в
Телеграм
Новые правила выезда за границу: что изменилось с 20 января для поездок с детьми
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С сегодняшнего вступили в силу изменения, касающиеся выезда за границу несовершеннолетних россиян. Что изменилось в правилах пересечения границы – в материале «Татар-информа».

По ранее действовавшим правилам, россияне могли въезжать в другие страны по загранпаспорту. Исключение составляли пять стран: Абхазия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Южная Осетия, куда российские туристы могли въехать по внутренним паспортам, а дети младше 14 лет – по свидетельству о рождении.

С 20 января совершеннолетние россияне, а также подростки из РФ старше 14 лет по-прежнему смогут посещать эти пять стран по внутреннему российскому паспорту. Дети младше 14 лет смогут въехать в эти республики исключительно по загранпаспорту, поскольку паспортов РФ они на руках не имеют.

Поэтому родителям, которые планируют отправиться на отдых с детьми в указанные пять стран, необходимо заблаговременно позаботиться об оформлении загранпаспортов для своих детей.

#туризм #туристы #путешествие #путешествия #дети #несовершеннолетие #поездка #турпоездки #отдых #Абхазия #Белоруссия #Южная Осетия #Киргизия #Казахстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Труп напоминал конфету»: в Казани судят проститутку, убившую коллег по приказу сутенера

«Труп напоминал конфету»: в Казани судят проститутку, убившую коллег по приказу сутенера

19 января 2026
Для помощи учительнице из Татарстана, которая впала в кому в Египте, собрали 1,5 млн руб.

Для помощи учительнице из Татарстана, которая впала в кому в Египте, собрали 1,5 млн руб.

19 января 2026