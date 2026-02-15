Новые правила выдачи займов онлайн вступят в силу 1 марта

Россияне с 1 марта не смогут оформить онлайн-займ в микрофинансовых компаниях только по серии паспорта. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

«С 1 марта вступает в силу норма, обязывающая микрофинансовые компании (МФК) при дистанционном оформлении займа проводить идентификацию клиента через Единую биометрическую систему (ЕБС). Без подтверждения личности через ЕБС онлайн-займ выдаваться не должен», – сказал Гусев в беседе с РИА Новости.

По его словам, на первом этапе требование коснется микрофинансовых компаний, которые вправе выдавать физическим лицам займы до 1 млн рублей и размещать облигации. Для микрокредитных компаний, работающих с суммами до 500 тыс. рублей, переходный период продлится до весны 2027 года.

Гусев отметил, что ранее злоумышленникам было достаточно персональных данных для оформления займа, тогда как теперь потребуется подтверждение личности через биометрию либо личное присутствие клиента в офисе. Он подчеркнул, что это станет дополнительной защитой для граждан от случаев, когда человек узнает о долге уже после оформления кредита мошенниками.

По оценке депутата, значительная часть займов сегодня оформляется дистанционно, а введение обязательной биометрической идентификации позволит сократить количество правонарушений.