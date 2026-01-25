Новые правила семейной ипотеки: что изменится с 1 февраля для жителей Татарстана

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

С 1 февраля вступят в силу новые правила оформления семейной ипотеки. Что изменится со следующего месяца – в материале «Татар-информа».

На семью – только одна семейная ипотека

Татарстанцы с 1 февраля не смогут оформить сразу две семейные ипотеки на каждого из супругов. Ранее такое допускалось при согласии второго супруга на покупку жилья. Со следующего месяца супруги будут становиться созаемщиками. Исключение составят браки с иностранцами.

Без привлечения третьих лиц

С 1 февраля не будет работать схема покупки жилья по семейной ипотеке с привлечением третьих лиц, подходящих под льготную программу. При такой схеме ипотека юридически оформлялась на третье лицо, но выплачивали ее совершенно другие люди. Например, бездетная семья оформляла семейную ипотеку на подругу с маленьким ребенком, но платила за нее сама. По новым правилам татарстанцы такой схемой воспользоваться уже не смогут.

Упрощенное рефинансирование кредита

С 1 февраля будет проще рефинансировать комбинированную ипотеку. Отныне граждане смогут рефинансировать исключительно рыночную часть займа, а льготная ставка на ее оставшуюся часть останется неизменной. Ранее под рефинансирование подпадала вся сумма ипотечного кредита, что лишало льготных условий.

Напомним, что в Татарстане максимальная сумма кредита по семейной ипотеке составляет 6 млн рублей.