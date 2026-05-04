Новые правила для курьеров в Казани: скорость ограничат и введут «медленные» зоны

В столице Татарстана за последние пять лет снизилось число дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них людей, однако ситуация на дорогах по-прежнему остается напряженной. В городе обсуждают новые меры безопасности, регулирование курьерского транспорта и развитие системы управления движением. Подробнее – в материале «Татар-информа».





В прошлом году в Казани выявили 66 опасных участков на дорогах

За последние пять лет в Казани стало заметно меньше аварий. Число ДТП сократилось на 20,4%, количество раненых – на 17,6%, погибших – на 15,8%. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

При этом полностью безопасной ситуацию на дорогах назвать пока нельзя. В 2025 году в Казани произошло 1,2 тыс. ДТП с пострадавшими: погибли 32 человека, еще почти 1,5 тыс. получили травмы. Годом ранее аварий было чуть больше – около 1,3 тыс., жертвами стали 38 человек, число пострадавших оставалось примерно на том же уровне.

По словам Шакирова, чаще всего смертельные аварии связаны с наездами на пешеходов. Он призвал всех участников движения быть внимательнее и строже соблюдать правила.

«Я бы хотел еще раз настоятельно призвать всех без исключения участников дорожного движения проявлять максимальную бдительность и неукоснительно следовать требованиям дорожных знаков и сигналов светофора, а также строго соблюдать правила дорожного движения», – сказал он.

По итогам мониторинга за прошлый год в городе выявили 66 аварийно опасных участков. Сейчас на них усиливают меры безопасности: планируется установить два новых светофора – на пересечении улиц Спартаковской и Ипподромной, а также у дома № 53а на улице Фучика. Кроме того, появятся дополнительные технические средства, проекционные пешеходные переходы и «лежачие полицейские».

Скорость курьеров на электробайках хотят ограничить

В Казани готовят новые правила для курьеров служб доставки, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

К таким устройствам относят компактный транспорт с двигателем, рассчитанный на одного человека. Ключевой критерий – мощность: если она не превышает 0,25 кВт (250 Вт), транспорт считается СИМ. Это электросамокаты, электроскейтборды, электровелосипеды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства.

Манера езды курьеров нередко приводит к авариям.

«Серьезной проблемой на сегодняшний день остаются курьеры служб доставки. Их беспорядочная езда приводит к серьезным ДТП. В январе этого года погиб молодой человек, сотрудник службы доставки, который на электровелосипеде пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора», – напомнил Ильдар Шакиров.

Новый проект правил предполагает требования не только к транспорту, но и к самим курьерам. Речь идет о внешнем виде, форме одежды, термосумках и техническом состоянии средств передвижения. Электробайки планируют оборудовать IoT-модулями – они будут автоматически ограничивать скорость до 25 км/ч. Кроме того, в городе появятся «медленные» зоны, где курьерам придется снижать скорость.

Сейчас исполком Казани вместе с ГАИ выстраивает взаимодействие с компаниями, которые предоставляют СИМ в аренду. При этом опираются на опыт соглашений с операторами проката, который уже применяли при регулировании работы электросамокатов.

Зон фотовидеофиксации парковки станет больше

Никуда не делась проблема хаотичной парковки в Казани – машины по-прежнему оставляют под запрещающими знаками.

«Данная ситуация провоцирует ухудшение дорожной обстановки, повышает риск возникновения ДТП и создает ощутимые препятствия для движения городского пассажирского транспорта, а зимой – для очистки снега», – отметил Ильдар Шакиров.

С начала 2026 года за такие нарушения уже вынесли почти 12 тыс. постановлений. В 2025 году в Госавтоинспекцию направили более 20 тыс. фотоматериалов с зафиксированными случаями неправильной парковки.

Контролируют ситуацию с помощью системы фотовидеофиксации. Комплексы «Дозор-М3» выявляют автомобили, припаркованные под знаком «Остановка запрещена» (3.27), после чего материалы передают для оформления штрафов. Сейчас система работает на 8 маршрутах и охватывает 189 участков улично-дорожной сети.

В ближайшее время контроль планируют усилить: добавят еще 6 маршрутов, что позволит охватить дополнительно 135 участков.

«Обращаюсь к автовладельцам с настоятельной рекомендацией неукоснительно следовать предписаниям установленных дорожных знаков во избежание назначения административных штрафов», – подчеркнул Шакиров.

Казанцы стали реже жаловаться на безнадзорных животных

Еще одна тема, которую подняли на деловом понедельнике, – ситуация с безнадзорными животными. По словам замруководителя исполкома Казани Искандера Гиниятуллина, за последние пять лет число обращений по этой проблеме заметно сократилось.

Количество жалоб снизилось на 43% – по итогам 2025 года их было 3,9 тыс. Почти на треть уменьшилось и число укусов: в прошлом году зафиксировали 1,4 тыс. таких случаев.

Как отметил Гиниятуллин, свою роль сыграла обязательная регистрация собак. Уже около 10,5 тыс. животных чипировали и внесли в государственную базу. Это позволяет быстрее возвращать потерявшихся питомцев и в целом лучше контролировать ситуацию.

Продолжается и ветеринарная работа. В 2025 году почти 19 тыс. животных бесплатно привили от бешенства, еще 6,8 тыс. стерилизовали. В 2026 году эта работа не останавливается: уже проведено более 4,6 тыс. прививок.

Одновременно в городе ищут новых хозяев для животных. За год удалось пристроить почти 1,2 тыс. питомцев, в том числе во время городских фестивалей и выставок.

Застройщиков обязали предусматривать площадки для собак в новых ЖК

Кроме того, в Казани усилили требования к содержанию домашних животных – ввели новые градостроительные нормы для застройщиков. С января в каждом новом жилом комплексе обязательно должны предусматривать оборудованные площадки для выгула собак.

В жилых комплексах должны появляться не только площадки для выгула, но и зоны для игр и гигиены животных. Эти элементы стали обязательным условием ввода домов в эксплуатацию, а для самих площадок установлены минимальные параметры по площади.

Гиниятуллин отметил, что цель этих изменений – сделать городскую среду комфортнее, учитывая интересы жителей и их питомцев уже на этапе проектирования. Развитие «пет-френдли»-инфраструктуры – от площадок до доступной ветеринарной помощи – становится важной частью городской политики.

«Наша главная задача – сделать так, чтобы людям и их питомцам было комфортно жить в нашем городе, гулять в своих дворах и никому не мешать. Поэтому новые правила проектирования строительства с инфраструктурой для питомцев – это следующий и закономерный шаг нашей программы «Казань – город без брошенных животных», – прокомментировал нововведения руководитель исполкома города Рустем Гафаров.