Массовые поправки в ПДД: что изменится для электросамокатчиков и автомобилистов

Минтранс России подготовил масштабные поправки к правилам дорожного движения. Они предусматривают запрет на передвижение курьеров по тротуарам и поездки вдвоем на электросамокатах, а также новые требования к владельцам мощных электровелосипедов. Изменения затронут и автомобилистов, в том числе владельцев электрокаров.





Изображение сгенерировано нейросетью

Минтранс подготовил масштабные изменения в ПДД

Минтранс России завершил подготовку проекта масштабных поправок к правилам дорожного движения. В ближайшее время документ опубликуют для общественного обсуждения.

Среди основных нововведений – запрет курьерам ездить по тротуарам и перевозить пассажиров на электросамокатах, требование предъявлять водительские права категории М для управления мощными электровелосипедами и возможность введения платных парковок для средств индивидуальной мобильности (СИМ). При этом обычным пользователям электросамокатов сохранят право передвигаться по тротуарам.

Кроме того, в ПДД появятся новые знаки, обозначающие парковочные места для автомобилей оперативных служб. «Коммерсантъ» ознакомился с итоговой версией поправок, которые готовили три года и неоднократно обсуждали на разных площадках.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Какие правила введут для электросамокатов и велосипедов

Первый блок изменений касается пользователей средств индивидуальной мобильности. Электросамокаты с двигателями мощностью от 250 Вт до 4 кВт получат статус мопедов и будут считаться механическими транспортными средствами. Сейчас понятие СИМ в ПДД сформулировано недостаточно четко, что приводит к разночтениям при применении правил.

Аналогичный статус получат электровелосипеды с двигателями такой же мощности – от 250 Вт до 4 кВт. Их владельцам, как и пользователям мощных электросамокатов, придется предъявлять по требованию инспектора водительские права категории М.

Обычным велосипедом будут считать только транспорт, который приводится в движение мускульной силой. Электромотора в его конструкции быть не должно. К средствам индивидуальной мобильности отнесут электросамокаты и электровелосипеды с двигателями мощностью от 100 до 250 Вт, способные развивать скорость не более 25 км/ч. При этом человека, управляющего электросамокатом, будут считать водителем.

Пользователей СИМ обяжут соблюдать ряд требований, действующих для автомобилистов. Речь идет о проверке технического состояния транспорта перед поездкой, остановке по требованию сотрудника полиции, запрете управления в состоянии опьянения, обязанности не покидать место ДТП и проходить освидетельствование.

Отдельный блок поправок ужесточает правила передвижения и парковки электросамокатов.

Детям младше 16 лет разрешат ездить только за пределами территорий общего пользования. Таким образом, им запретят выезжать на улицы, набережные, в скверы и бульвары.

Подростки старше 16 лет и взрослые смогут пользоваться велодорожками, велосипедными зонами, полосами для велосипедистов и проезжей частью жилых зон. Если на дороге есть специальная полоса для велосипедистов, выезжать на обычную проезжую часть или проспект на СИМ будет нельзя.

Выезжать на тротуар и в пешеходную зону разрешат только в исключительных случаях – если поблизости нет велодорожки или специальной полосы. При этом такое право не получат владельцы тяжелых СИМ массой более 35 кг и курьеры-доставщики.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Курьерам запретят ездить по тротуарам

Вопрос о запрете передвижения курьеров по тротуарам ранее поднимался на заседании Совета по правам человека. После этого Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать соответствующую инициативу. Минтранс включил запрет в проект поправок.

В министерстве объяснили необходимость этой меры тем, что курьеры нередко используют на тротуарах не только электросамокаты, но и мощные мопеды. Это повышает риск серьезных последствий при столкновениях с пешеходами и создает для них постоянный дискомфорт.

Председатель Общественного совета Минтранса России Татьяна Горовая считает, что курьерский транспорт необходимо убрать с тротуаров ради безопасности пешеходов. По ее словам, современные средства передвижения курьеров уже не соответствуют понятию микромобильности: многие из них достаточно быстрые и тяжелые.

Пешеходы воспринимают такой транспорт как угрозу, а водители других транспортных средств не всегда понимают, как взаимодействовать с курьерами на дороге. Четкое разделение категорий транспорта, по мнению Горовой, поможет устранить эту неопределенность.

Изображение сгенерировано нейросетью

На электросамокатах запретят ездить вдвоем

Еще одно нововведение – запрет перевозить пассажиров на электросамокатах. Сейчас это ограничение прописано в пользовательских соглашениях сервисов кикшеринга. Операторы регулярно отчитываются о выявленных нарушениях, однако люди продолжают ездить по двое и даже по трое.

Теперь запрет хотят закрепить на федеральном уровне. В Минтрансе считают, что движение нескольких человек на одном электросамокате повышает риск аварий: дополнительный пассажир увеличивает общую массу и затрудняет управление. Кроме того, быстро движущиеся самокаты создают опасность для пешеходов и создают им препятствия на тротуарах.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для электросамокатов могут ввести платные парковки

Минтранс также предлагает упорядочить парковку средств индивидуальной мобильности. Для этого в городах смогут создавать специальные места, обозначенные дорожными знаками или разметкой. Ее разрешат наносить в синем цвете – в таком случае парковка СИМ будет платной.

Организовывать такие места, устанавливать знаки и разметку, а также определять правила пользования парковками смогут региональные власти и органы местного самоуправления.

Даже на разрешенных площадках нельзя будет просто оставить электросамокат на асфальте. Его потребуется установить на подножку или зафиксировать в вертикальном положении.

В Минтрансе отмечают, что действующие правила недостаточно подробно регулируют использование СИМ, из-за чего возникают сложности с выявлением и оформлением нарушений. Предлагаемые изменения должны защитить пешеходов от столкновений с тяжелыми и быстро движущимися средствами индивидуальной мобильности.

В министерстве добавили, что итоговую редакцию поправок неоднократно обсуждали и согласовали с федеральными органами исполнительной власти, профильным комитетом Госдумы и Правительством Москвы.

Ранее также обсуждали идею обязательной регистрации всех средств индивидуальной мобильности. Однако ее реализацию отложили на более поздний срок. Такая мера уже включена в утвержденную дорожную карту по совершенствованию правил использования СИМ.

Когда заработают новые правила и увеличат ли штрафы

Для эффективной работы новых правил необходимы строгий контроль за их соблюдением и более серьезная ответственность за нарушения. Об этом заявила директор Ассоциации операторов микромобильности, член общественного совета при Минтрансе России Ксения Эрдман.

Сейчас максимальный штраф для водителей СИМ составляет 1,5 тыс. рублей – его назначают за управление транспортом в состоянии опьянения. В Госдуме уже два года находится законопроект с поправками к КоАП, которые предусматривают увеличение штрафов для нарушителей вплоть до 30 тыс. рублей.

Однако этот документ подготовили еще до разработки нынешних изменений в ПДД. Поэтому, по мнению Эрдман, законопроект придется серьезно переработать. Сколько времени займет эта работа, пока неизвестно. Кроме того, после общественного обсуждения сами поправки к ПДД еще могут измениться.

Поскольку сезон электросамокатов сейчас заканчивается, у законодателей теоретически есть время подготовить изменения к следующей весне. В Минтрансе сообщили, что работу над поправками к КоАП возобновят после утверждения новых правил дорожного движения.

Что изменится для автомобилистов и мотоциклистов

Второй блок поправок затрагивает остальных участников дорожного движения и не связан напрямую со средствами индивидуальной мобильности.

В частности, на дорогах общего пользования и прилегающих к ним территориях запретят движение средств и механизмов, для которых ПДД не устанавливают требований, а также транспорта без обязательной регистрации.

В первую очередь это коснется питбайков – небольших мотоциклов, которые используют для трюков и поездок по специальным трассам. Их продают как спортивный инвентарь, поэтому у владельцев зачастую нет документов, необходимых для регистрации. При этом такие мотоциклы способны развивать высокую скорость и популярны среди подростков.

В ГИБДД неоднократно обращали внимание на аварии с участием питбайков, в которых погибают дети. Число таких происшествий растет каждый год. Под запрет также попадут самодельная техника, болотоходы кустарного производства и другие подобные устройства, если у них нет необходимых документов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Парковки для электромобилей и новые дорожные знаки

Поправки затронут и владельцев электромобилей. Сейчас ПДД позволяют выделять для электрокаров и гибридов отдельные парковочные места, обычно расположенные рядом с зарядными станциями. Однако условия их использования подробно не прописаны.

В новых правилах хотят закрепить, что занимать такие места смогут только электромобили и только во время зарядки. За нарушение, вероятнее всего, будут применять статью 12.19 КоАП. Она предусматривает штраф 500 рублей за несоблюдение требований дорожных знаков и разметки. В Москве и Санкт-Петербурге он составляет 2,5 тыс. рублей.

Также в ПДД добавят новые знаки и разметку. Они будут обозначать:

места для стоянки транспорта оперативных служб – пожарных, скорой помощи, полиции и аварийно-спасательных подразделений;

велопереезды;

зоны регулируемой стоянки, где парковка может быть платной.

Для обозначения последней будет достаточно установить один дорожный знак в начале такой зоны.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Какие маневры и остановки запретят

Некоторые поправки выглядят как уточнение действующих правил, но затрагивают важные аспекты дорожного движения.

Сейчас ПДД запрещают разворачиваться на пешеходных переходах. В новой редакции уточнят, что этот запрет не распространяется на диагональные «зебры». Такую разметку начали использовать в Москве около десяти лет назад, а теперь она появляется и в других городах.

При этом водителям запретят разворачиваться в местах пересечения дорог с велодорожками. Также нельзя будет выезжать на перекресток, если впереди образовалась пробка, даже если водитель собирается повернуть.

Изменятся и правила остановки возле железнодорожных переездов. Запрет будет действовать не только непосредственно на переезде, но и рядом с ним, если остановка мешает движению поездов.

Ограничения скорости при буксировке прицепов

Отдельная поправка касается легких грузовиков с максимальной массой не более 3,5 тонны. Если такой автомобиль буксирует прицеп, ему запретят разгоняться быстрее 90 км/ч на автомагистралях и 70 км/ч на остальных дорогах.

Сейчас аналогичное ограничение действует для легковых автомобилей с прицепами, а также для тяжелых грузовиков массой более 3,5 тонны независимо от того, буксируют они прицеп или нет.